Takács-Kovács Ágnes Éva pedagógus, az iskolakert megálmodója elmondta: – Szerettük volna visszahozni a gyerekek életébe a megtapasztalás érzését, hogy hogyan tud hozzáértő, szorgalmas munkával valódi értéket előállítani. Célunk volt átültetni a gyakorlatba is a természetismeret órán hallottakat a haszonnövényekről, valamint a vad-és kerti virágokról. A tervezés a terület kiválasztásával kezdődött. Igyekeztünk olyan helyszínt találni, amely nem zavarja a gyerekek délutáni szabadban töltött idejét, egy különálló, mégis az iskola udvarába beleillő parcellát. Szorgos, segítőkész szülőknek köszönhetően a talaj előkészítése, a terep rendezése, mint a fák, bokrok kivágása, nagyon hamar elkészült.

Nagy munka zajlott az udvarban

Fotó: az iskolától

– Az első lépések egyike volt a virágosítás, amely során a kertet és a zöld területet elválasztó mezsgyét egy hosszú büdöske sorral ültettük be haszonnövényeink megvédése céljából. Az általunk elképzelt virág szirmaira hasonlító ágyások széleit maguk a gyerekek rakták ki térkőből, s kezdték beültetni paradicsom, karalábé-és paprikapalántákkal, vetették be sütőtök, dísztök, sárgarépa magokkal, különböző hagymafélékkel. A növények gondozása természetesen nem áll meg a palántázásnál, hiszen a növények fejlődéséhez fontos a megfelelő vízmennyiség pótlása. Ennek érdekében a gyerekek csoportokba szerveződve locsolják minden nap a kertet, technika órán pedig gondoskodnak annak tisztán tartásáról, a gyomlálásról. Jelenleg palántáink szépen fejlődnek, erősödnek, vetőmagjaink is a sok napsütés hatására egységesen kikeltek.

"Kemények" lettek a diákok a munkától!

Fotó: az iskolától

A jövőben pedig a pedagógusok, minden nap mozgósítják a gyerekeket, hogy a kert ápolt, gondozott és tiszta legyen.