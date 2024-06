Ahogy arról a feol.hu is beszámolt az elmúlt napokban tömegesen vont le összegeket a magyar ügyfelek számláiról a Apple Pay. Mint utólag kiderült a téves levonásokat az Apple-nél fellépett technikai probléma okozta.

Sokan, akik károsultjai az esetnek már vissza is kapták a pénzüket, de azoknak sem kell már sokat várniuk, akik még nem. Az Erste arról tájékoztatja közleményében az ügyfeleit, hogy megkezdték visszafizetni az ügyfelek pénzét, valamint írják: az érintett ügyfeleknek semmi teendője nincs, a téves tranzakciókat automatikusan törlik és korrigálják. Az Erste mellett az MBH is azt írja, hogy az Apple megkezdte az általa tévesen terhelt tranzakciók visszatérítését és az ügyfelek egyenlegében rövid időn belül megjelenik a jóváírás vagy már meg is jelent.

A Raiffeisen Bank ügyfelei a jövő hét folyamán várhatják a a visszatérítést, a CIB-es ügyfeleknek pedig már jóváírták a tévesen levett összegeket – olvasható a banki szolgáltatók honlapján.