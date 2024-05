Székesfehérvár adott otthont pénteken a Fejér Vármegyei Művészeti Iskolák Vándortalálkozójának, amely keretében Fejér vármegye nyolc iskolájának klasszikust, jazzt, népzenét játszó, hangszeres formációi léptek színpadra városszerte a nap folyamán. A programot a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szervezte.

Fotó: NAGY NORBERT

A napot szolfézs szakmai konferencia és zongora hangverseny nyitotta a Hermann Zeneiskolában, majd a város különböző pontjain, az Országalmánál, a Szent Anna-kápolna előtti téren, valamint a Püspökség előtti téren és az Országzászló téren élvezhették a járókelők a fúvószenekarok előadásait. A rendezvényt zárt körű gálakoncert zárta 17.30 órától a Vörösmarty Színházban

A házigazda Székesfehérvárt Uher Bertalan, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének zenei elnökhelyettese képviselte, aki elmondta, úgy tudja, hogy a rendezvény egy új kezdeményezés, a tervek szerint egy vándorrendszerben valósul majd meg, tehát más-más Fejér vármegyei helyszíneken is találkozhatunk majd a zenekarokkal. A program az egyes iskolák összefogásával valósult meg. – Büszkék vagyunk rá, hogy vannak újító szándékok a művészet területén. Nagyon jó kezdeményezés kivinni a városba az emberek közé a komolyzenét és megmutatni, milyen szakmai munka folyik a művészeti intézményekben. Fontos nyitni a közönség felé, megmutatkozni házon kívül is, és egyfajta ünnepi hangulatot varázsolni a város terein zenével, tánccal. A program egyben jó lehetőség is a művészeti iskoláknak arra, hogy bemutatkozási lehetőséget nyújtsanak a művésztanároknak és a növendékeinek. A fiatalok körében a zenei képzés töretlen népszerűségnek örvend, jelenleg körülbelül 120 ezer fiatal vesz részt valamilyen képzésben országszerte – mondta el Uher Bertalan, aki hozzáfűzte, hogy sokféle program zajlik évek óta országszerte, kezdve a gyerekeknek szóló hangszerbemutatókkal, a hangszersimogatókkal, valamint tartanak családi napokat is a zeneiskolákban, amellyel a családok felé szeretnének nyitni.

Fotó: NAGY NORBERT

– Úgy látom, hogy egyre fontosabb a családoknak is a zene, és az, hogy a család valamennyi tagja kapcsolatba kerüljön a művészetekkel, köztük a zenével. Zenélni akár felnőtt fejjel is el lehet kezdeni, be lehet kapcsolódni amatőr zenekarokhoz, és lehet örömzenélni. Természetesen ha valakinek az a célja, hogy profi zenész legyen, érdemes már korán elkezdeni a zenei képzését, amelyre itthon az alapképzéstől egészen az egyetemi képzésekig lehetőség van. Mindemellett nem árt, ha rendelkezünk zenei érzékkel, tehetséggel, amennyiben nem csak hobbi szinten szeretnénk zenélni – mondta el a zenei szakember.