Az elmúlt hetekben elkészült az Óvoda utca sóderezése és a Fenyves utca aszfaltozása is, utóbbit át is adták, de további munkák is folyamatban vannak. – Nagyjából 90 százalékos a műfüves futballpályánk, ami azt jelenti, hogy használható – és a gyerekek nagy örömmel használják is minden nap -, hiszen már csak az egyik oldali labdafogó háló vár felszerelésre, illetve a pályán kell felfesteni a vonalakat. A szemben lévő területen nekiállítunk a régi játszóteret felújítani: az erősen kopott eszközöket elbontjuk és helyette az uniós előírásoknak is megfelelő játszóteret alakítunk ki – sorolta Sallai Mihály, polgármester, aki azt is hozzátette, ezeket mind önerőből finanszírozta, illetve finanszírozza a zámolyi önkormányzat.

A legújabb projekt a Magtár-köz kiszélesítése a Rákóczi utca és az Arany János utca között, hogy két személygépjármű biztonságosan elférjen egymás mellett ezen a mára forgalmassá vált útszakaszon. A munkát a múlt héten tervezték elkezdeni, de a nagy esőzések miatt ez végül nem történt meg, ugyanakkor arra is várnak még, hogy elkészüljön az a speciális „kanál”, amelyikkel a kivitelező felszedi a padkát. A polgármester azt is elmondta, a Magtárnál az út szélesítése átmeneti forgalomkorlátozást is szükségessé tesz majd, ezért érdemes figyelmesen közlekedni!