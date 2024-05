Székesfehérvár önkormányzata és a városgondnokság tizennegyedik éve segíti a fehérváriak parkosítási törekvéseit a növényültetési pályázattal, hozzájárulva a kulturált és vonzóbb városkép kialakításához. A programban idén körülbelül 42 ezer növényt osztanak ki a pályázók között.

Cser-Palkovics András polgármester köszönetet mondott az Oázis Kertészetnek és a Városgondnokságnak a virágosztás megszervezésében, lebonyolításában nyújtott segítségért, valamint a pályázóknak azért, hogy igyekeznek virágosabbá, színesebbé varázsolni városunkat. Kiemelte, hogy a Virágos Székesfehérvár program idén is nagy népszerűségnek örvendett, több mint 4200 érvényes pályázat érkezett be. Elmondta, hogy nő a komposztládákért jelentkezők száma, közel nyolcszázan éltek ezzel a lehetőséggel, valamint több mint 1300 vízgyűjtő edényt is ki fognak osztani. – Mindez azt is mutatja, hogy a programnak edukációs jellege és üzenete is van – fűzte hozzá a polgármester, aki azt is hozzátette, hogy szeretnék folytatni a programot a jövőben is, és látszik, hogy érdemes a szakma által javasolt programbővítésben is gondolkodni.