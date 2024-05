103. rész 1 órája

Videó: Ismerjük meg Fejér településeit! – Gárdony

Közeledik a 2024-es helyhatósági választás, ami aktuálissá teszi, hogy miként vélekednek emberek a saját településükről, kicsit jobban megismerjük környezetünket. Ezért június 9-ig minden nap bemutatunk egy vármegyei települést. Gárdony ma olyan üdülőváros, ahol nem csak kikapcsolódni, de élni is jó. Felfedezték maguknak a fehérvári és a budapesti otthonkeresők is, ennek köszönhető, hogy az elmúlt tizenöt évben egy falunyi emberrel nőtt a lakosságszáma. A klimatikus változások ugyan megtépázták a Velencei-tó természeti adottságait, Gárdonyban mégis még mindig olyan sok mindennel el lehet tölteni az időt! Ezért maradhat továbbra is olyan népszerű.

Feol.hu Feol.hu

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!