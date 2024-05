Mintegy 300 vendéget várnak a hagyományos éremgyűjtő találkozóra, melynek keretében 120 asztalon lesz lehetőség szabad éremcserére és éremvásárra. A találkozó keretében adják ki a Fehérvári Nagyjaink éremsorozat legújabb, 12. tagját, mellyel ezúttal Szőgyén-Marich László (1806–1893), Fejér vármegye főispánja, Székesfehérvár királyi biztosa előtt tiszteleg a város. Az éremmel arról is megemlékeznek, hogy 150 évvel ezelőtt fejeződött be a székesfehérvári Vörösmarty Színház építése, a teátrum 1874. augusztus 22-én nyitotta meg kapuit.

A találkozó megnyitója vasárnap 9.00 órakor kezdődik, majd 9.20 órától Vizi László Tamás történész, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektora tart előadást Szőgyén-Marich László közéleti pályájáról. 10.00 órakor kitüntetéseket adnak át, 10.10 perctől pedig ismertetik a Fehérvári Nagyjaink éremsorozat legújabb tagját. A Szent László teremben kamarakiállítás nyílik, ahol a sorozat eddigi tagjait és számos egyéb érdekességet láthatnak az érdeklődők. A találkozón részt vesz a Hereditas Hungarica, melynek közreműködésével helyszíni éremverés lesz, és bárki készíttethet egyéni érmet.

Az Alba Regia Éremgyűjtő Találkozóra ezúttal is díjtalan.