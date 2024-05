Az biztos, hogy vasárnap senki nem unatkozott, aki ellátogatott a tűzoltólaktanyába. Kora délután az óvodáskorúak voltak többen, de a hadnagy szerint a kisiskolások és a nagyobbak körében is népszerű a Nyitott szertárkapuk program, sőt gyakran a szülők is újra gyerekké válva nézik végig és próbálják ki az eszközöket. Aki elfáradt, leülhetett rajzolni, színezni, puzzle-t kirakni. Fehérvár mellett vidékről is sokan eljöttek erre a napra. Egy fehérvári család 12 éves fiával érkezett, éppen a tűzoltóautónál álltak sorba, amikor megszólítottam őket. A fiú elmondta, korábban még sosem járt ezen a rendezvényen, de nagyon érdekli minden, leginkább viszont a oxigénmaszkra és annak működésére volt kíváncsi. Kérdéseire aztán meg is kapta a válaszokat, hiszen minden jármű és eszköz mellett ott voltak a szakavatott tűzoltók is, akik ezen a napon mindenben a gyerekek rendelkezésére álltak.

A tűzoltóautó minden évben talán a legnépszerűbb

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap