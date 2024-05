Azt hiszem eddigi munkássága alatt megismerték már a település lakói, mégis arra kérem mutatkozzon be olvasóinknak is.

– Köszönöm a lehetőséget, nagyon szívesen. Tősgyökeres nádasdladányi családból származom. Szeretteimnek köszönhetően biztos, kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkezem, hiszen férjemmel és fiú gyermekünkkel, annak párjával harmonikus családi életet élhetünk itt helyben, otthonunkban. Lányunk férjhez ment, ő már „kirepült a családi fészekből”, neki és férjének köszönhetően tavaly átélhettük a legcsodálatosabb emberi érzést, nagyszülővé váltunk. És ahogy a „mennyben” érezhettük magunkat, úgy sajnos 1 hét múlva megjártuk a „poklot” is, hiszen meg kellett harcolnom korunk „népbetegségével”, a rákkal. Mérnöki diplomával, közgazdasági végzettséggel rendelkezem. A közigazgatási szakvizsgát több mint 30 éve már megszereztem, és munkám során folyamatosan hasznosítom. Anyakönyvvezetőként is részt veszek az esküvők lebonyolításában, ha szükséges. 2006 óta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Bizottságának elnöke vagyok. Eddigi munkám jelentős részét (közel 35 évet) a közigazgatásnak szenteltem, 2006 óta, vagyis 18 éve Nádasdladányban látom el a polgármesteri teendőket, ami számomra főként a közösség szolgálatát jelenti.

Fotó: Varga Tünde

Nem régen, komolyan elismerték eddigi munkáját, mesélne erről?

– A településért végzett munkám elismeréseként 2017-ben „Magyar Arany Érdemkereszt” állami kitüntetést kaptam. 2022-ben bekerültem a „Magyarország sikeres személyiségei” enciklopédiába, melyben örömmel képviselem községünket, és néhány napja a Fejér Vármegyenapon Móron vehettem át a Marosi Arnold díjat kimagasló szakmai munkám és a helyi közösség szolgálatának elismeréseként.

Hogyan értékelné az eddig eltelt időszakot?

– Öt nagyon nehéz év van mögöttem, mögöttünk. Amikor 2006-ban először kaptam bizalmat a választópolgároktól és polgármester lettem, még elképzelésem sem volt arról, hogy ez a munka mennyire kemény és időnként mennyire embertelen és kegyetlen lehet. Az elmúlt években kihívások sorozatát kellett megélnünk képviselőtársaimmal, kollégáimmal, melyek egyesével is „embert próbálóak” voltak, nemhogy így sorozatban és összességében. A COVID-19 járvány, az ukrajnai háború és az ezekkel járó bizonytalanságok, gazdasági nehézségek hatalmas kihívások elé állítottak bennünket is. A külső hatások mellett a belső helyi viszályokkal, az állandó alaptalan, igaztalan és indokolatlan támadásokkal, feljelentgetésekkel is naponta meg kellett küzdenünk. De minden egyes próbatétel egyre jobban megerősített bennünket abban, hogy együtt, közös erővel minden nehézséget le tudunk győzni. A családi háttér és a közösségi összetartás hatalmas erőforrást jelentett számomra! Megnőtt közösségünk ellenálló képessége, egymást erősítettük a nehézségek túlélésében és azok feldolgozásában. Mindenből tanultunk, így rugalmasabban és hatékonyabban tudtunk és tudunk reagálni a kihívásokra. Mindezt nem tudom eléggé megköszönni, és ezekért hálámat kifejezni a településünk lakóinak! A nehéz időszak ellenére sikereink sokaságát, közös erőfeszítéseink eredményeit hosszú listába tudom összefoglalni. Amit 5 évvel ezelőtt ígértünk a lakosságnak, azt szinte mindent sikerült teljesíteni, sőt, még többet is, így bebizonyosodott, hogy lehet számítani ránk, és nem az üres ígéretekre, a tettek nélküli nagy szavakra kérjük ismét a szavazatokat!

Ígéreteink közül, amik eddig megvalósultak, a teljesség igénye nélkül például a járdák felújítása, központi parkoló kialakítása, minibölcsőde létesítés, a tornaterem felújítása, ravatalozó lélekharangjának átadása, koncentrált buszmegálló a központban, csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, de ígéretünkön felül megvalósult ebben az 5 éves ciklusban még a hivatal, egészségház energetikai felújítása, a temető infrastrukturális fejlesztése, kerékpárutak létesítése óvoda konyha fejlesztése, polgárőr helyiség kialakítása. Elmondhatom még, hogy virágos, rendezett, tiszta községben élhetünk, útjaink aszfaltosak, tereink térkövezettek. Kialakítottuk, megalapoztuk annak feltételeit, hogy a fiatal kisgyermekes családokat ide csábítsuk, és hogy ne legyen elöregedő településünk. Az idő minket igazolt. Sok fiatal család választotta otthonának községünket. Az elmúlt évtized időszakában végzett munkánk során igyekeztünk a település minden területén a problémákat megoldani, a közösséget összekovácsolni.

Milyen motiváció indította a polgármesteri pozíció folytatására?

– Tősgyökeres nádasdladányiként nekem nagyon fontos, hogy érezzem a gyökereimet, ott éljek, abban a közösségben dolgozzak, ahová tartozom. Itt voltam kisgyermek, majd felnőtt nő, és itt váltam anyává, majd nagymamává. A Nádasdy kastélyt kisgyermek korom óta látogatom, mintha haza mennék, hiszen ott jártam óvodába, ott dolgozott Édesanyám dajkaként, és Édesapám a Nádgazdaság helyi vezetőjeként. A parkban minden fát ismerek, hiszen ott sétáltunk naphosszat akkori szerelmemmel is, aki jelenleg is a férjem, gyermekeim édesapja, és a legjobb társ, akit az ember kívánhat maga mellé. A nagyszüleim is itt éltek, és tőlük tudok sok-sok történetet falunk múltjából, és a szívem legkedvesebb részében őrizgetem ezeket. Azt hiszem, ezek voltak azok az alap érzések, melyek meghatározták döntésem, itt maradok életem végéig, ma sem tudom elképzelni máshol az életem. Édesapám, aki sajnos már a mennyországból vigyáz ránk mindig azt mondta: – Tanuld meg, becsülete csak egy van az embernek. Ha az elveszik, azt nem tudod már visszaszerezni. És még azt is mondta, hogy mindig úgy tegyem a dolgom, hogy a maximumot hozzam ki belőle, alázattal, kellő szorgalommal és megfelelő tudás megszerzésével. – Nos én megfogadtam tanácsát, és mindig a „jó gazda” szemével tettem teendőimet a 18 év alatt, mint polgármester. Gondossággal, szeretettel, felelősséggel végeztem a rám bízott feladatot, úgy, mintha a sajátomat csinálnám. Éppen ezekért otthonom ez a kis falu, ahol élek családommal, ahonnan indultam, és ahová hazaérkezem, ahol együtt dolgozom a helyi közösséggel, a helyi közösségért hosszú idő óta! A fentiek miatt szeretném munkámat folytatni!

Milyen tervei, elképzelései vannak, vagy milyen tervezett feladatokkal indulna neki a következő ciklusnak?

– Jövőbeni célkitűzéseim és terveim nem általános ígéretek, hanem konkrét célok a „településre szabva”. Bár nem feltétlenül fontossági sorrendben, de számtalan tervem van, ilyen például a járdák felújítása a biztonságosabb gyalogos közlekedésért, külterületi utak aszfaltozása – pályázati forrásból, közvilágítás korszerűsítése – kizárólag pályázati forrásból lehetséges, középületeink energetikai felújításának folytatása, iskolai étkezdéhez fedett átjáró biztosítása az iskolából, kultúrház építése – kizárólag pályázati forrásból oldható meg, ebben biztosítani civil szervezeteknek, szerveződéseknek helyiségeket – baba-mama klub; ifjúsági klub; nyugdíjas klub; egyesületek, alapítványok, tornacsarnok melletti területen nyitott közösségi színtér – fedett színpad, fedett nézőtérrel, csapadékvíz elvezető árkok kiépítése, de ez csak néhány azokból amiket most hosszasan sorolhatnék. Legközelebbi tervünk pedig egy jó hangulatú falunap, amit június 1-én tartunk majd a településen.