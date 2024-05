Bencsikné Mészáros Csilla szervező a FEOL-nak elárulta, hogy a VÁLkörzés történetét tekintve rekordszámú , több mint 600 nevező áll majd a rajtvonalhoz a kijelölt távokon – nem csak Válból és a Váli-völgyből, hanem messzebbről is érkeznek –, két lábon vagy két keréken. Kiemelte, tartalmas és hasznos szabadidő-eltöltési programot kívánnak biztosítani a sportolni vágyók számára szombaton, mely emberközeli és barátságos hangulatú, és segítőn kínálja a lehetőséget mindenki számára, hogy kipróbálja magát. Így állították össze programot is: lesz tollaslabda, lábtengó, családi versenyek, ügyességi biciklis pálya, pilates, zumba, reformer edzés, kézműves foglalkozás, és még megannyi szórakozás.

Hozzátette azt is, hogy a VÁLkörzésen nem az elsőség számít, hanem hogy valamennyi résztvevő a komfortzónájából kilépve legyőzze magát és ez az örömteli szabadidős tevékenység beépüljön a mindennapjaiba is. Mint megtudtuk, az esemény karitatív is egyben, hiszen a bevételből Kneifel Ádin gyógykezelését szeretnék támogatni. Adin 3 éves és egy rendkívül ritka Duchenne-féle izomdystrophiában szenved. Továbbá a szervezők vendégül látják a Tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthonának csapatát is, akik az 1 kilométeres távon mérettetik meg majd magukat, amely igencsak látványosnak ígérkezik, hiszen rollerrel, babakocsival, görkorcsolyával, futóbiciklivel is teljesíteni lehet a távot. A bemelegítésről Báder Gabka, edző és táplálkozási tanácsadó, míg a jó hangulatról és a konferálásról Tóth Roland színművész gondoskodik majd.

Még több információ ITT!