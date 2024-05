Mint azt előzetesen is megírtuk a népszerű programra ezúttal 18 óvoda jelentkezett, akiknek az alkotásait aztán két héten keresztül tekinthetik meg a látogatók Székesfehérváron a Zichy ligetben, már amiket nem lopnak el. A napokban történt ugyanis, hogy az egyik óvodás csoport kertjéből elvitték a manókat. A kicsik a Moha és Páfrány névre hallgató kerttel neveztek be és az eltulajdonított két manót is saját kezűleg készítették az óvónők segítségével egy korábbi foglalkozáson – osztotta meg a felháborító hírt közösségi oldalán az egyik óvodás édesanyja, aki maga is az egyik tagintézményben dolgozott korábban. Mint írta, 23 kisgyermek lesz bánatos, ha nem kerülnek vissza a régi mese ihlette két manó, Moha és Páfrány. Tudják, hogy nem műalkotás és nem ér sokat, de számukra mégis nagy értéke van. Sajnos úgy fest, hogy ez nem egyedi eset és a hozzászólások szerint korábban is volt már példa hasonlóra. Az édesanya a feol.hu megkeresésére hozzátette: az óvónők rendszeresen kijárnak és gondozzák a gyerekek által készített kerteket és múlt szombaton még hiánytalanul ott voltak a manók, kedden azonban már nyomuk sem volt, így arra kéri a tettest vagy tetteseket, hogy vigyék vissza az ellopott kerti manókat.