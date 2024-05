A szerződéskötésre a május 29–31. között zajló XXI. Országos Sporttudományi Kongresszus keretében, annak megnyitója előtt került sor a Hiemer-Házban. Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében elmondta, nagy öröm ebben a megállapodásban az a lehetőség, hogy a sport és a különböző tudományágak újra össze tudnak kapcsolódni egymással. – Biztos vagyok benne, hogy amennyiben sikerül tartalommal megtölteni ezt a megállapodást, a két egyetemen kutató szakemberek, a hallgatók és a sport közössége nagyon jól járnak ezzel az együttműködéssel – fogalmazott a polgármester. A két egyetem együttműködéséhez vezető útról szólt Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, hangsúlyozva, hogy a megállapodáshoz szükség volt mindkét egyetem nyitottságára. Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora megköszönte a polgármesternek és az Óbudai Egyetem rektorának a támogatást, majd ismertette azokat a terveket és elképzeléseket, melyek reményeik szerint az együttműködés gyümölcseként megvalósulnak majd.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A megállapodás aláírását követően került sor a XXI. Országos Sporttudományi Kongresszus megnyitójára, ahol beszédet mondott többek között Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Tóth Miklós, a Magyar Sporttudományi Társaság elnöke és Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, valamint Györök György, az Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar dékánja. Köszöntő beszédében Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy üdvözli a konferenciát, mert a sport egy olyan eleme jelenik meg benne, amely nélkülözhetetlen, és amelyen belül Székesfehérvárnak is volt, van és lesz is helye; ez pedig a sport és a tudományok kapcsolata. Beszélt az oktatás, a kultúra és a sport közösségformáló és közösségalkotó erejéről, kiemelve, hogy a sport egy különleges lehetőség és adomány az egészségtől kezdve, a nevelésen keresztül az élsportig a közösségi élet megéléséhez és felépítéséhez.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A megnyitón felszólalt Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság államtitkára is. – Ami a mai napnak a tudománya, az lesz a holnapnak a józan esze – úgy hiszem, hogy ez a gondolat kijelöli számunkra azt a területet, amelyen fel kell zárkóznunk, ha azt szeretnék, hogy az elmúlt évek befektetései megtérüljenek, és a magyar sport hosszú távon is ott lehessen a világ élvonalában. Ez pedig nem más, mint a sporttudomány. Csak akkor lehetünk sikeresek a jövőben, ha képesek leszünk megújulni. Ha a hagyományos és a jól működő módszerek mellé be tudjuk vonni azt az új tudást, azokat az új tudományos eredményeket, amelyek immár naponta jelennek meg. Ehhez elengedhetetlen azoknak a szakembereknek a támogatása, akik a sport tudományos hátterével foglalkoznak – fogalmazott az államtitkár.

A kongresszus részeként tartották meg Az élsportolói teljesítményt befolyásoló tényezők PÁRIZS 2024 című sportszakmai konferenciát, melynek főbb előadásai a következők voltak: Hármas spirál a sportinnovációban; Párizs a sportirányítás szemszögéből; A Magyar Olimpiai Bizottság olimpiai eseményekkel kapcsolatos feladatai; Sportközgazdaságtan; dimenziók, mérhetőség, haszon; Sporttudomány a kajak-kenu sportág szolgálatában – Hat év tapasztalata.