Ahogy nő a fizetős parkolók száma és költsége Székesfehérváron, úgy keresik egyre többen az olcsóbb – vagy éppen ingyenes - lehetőségeket a parkolásra. A nagyobb áruházak, illetve magánparkolóval rendelkező üzletek egy része már egy-két éve elkezdte a drasztikus változtatásokat. Kezdődött talán a Palotai úti Penny áruházzal, ahol egy óra parkolás ingyenes, utána borsos árat szabtak meg. Erről kiírás tájékoztatja az autóval érkezőket. A szigorítás, mint írták tájékoztatójukban, a vásárlók érdekeit szolgálja. Ez még úgy is megérte az áruháznak, hogy alvállalkozót szerződtet a feladat ellátására. Nem sokkal később a Budai úti Interspar áruház is bekeményített. A lényegesen nagyobb parkolótérrel rendelkező áruházlánc komoly sorompós, kamerás parkolórendszert építtetett ki, hogy elkerüljék a vásárlók elégedetlenségét és megszüntessék az egész napos náluk parkolást.

Most pedig a „szomszéd” is hasonló tettre szánta el magát: a Lövölde úti McDonald’s épített sorompót a parkolójába és nagy betűkkel, piros keretes táblán hívja fel a figyelmet: „MAGÁNÚT/MAGÁN TERÜLET – A McDonald’s magánparkolója kizárólag az étterem fogyasztó vendégei számára fenntartva! A jogtalanul parkoló járművek tulajdonosai szabálysértési eljárás alá vonhatók!” A gyorsétterem azonban csak a parkolója egy részét keríthette így le, tekintve, hogy az gyakorlatilag is átjáróként szolgál két út között, de inkább az lehet az ok, hogy máshogy a Drive szolgáltatásuk sem lenne elérhető. A feol.hu megkereste az üzemeltetőt, megkérdeztük, miért döntöttek a lezárás mellett, illetve tervezik-e máshol Székesfehérváron, hogy hasonló módon járnak el. Válaszukkal folytatjuk.