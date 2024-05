A parkoló mellett, az épület mentén és egy játszótéren is ültettek fákat május 7-én, kedden délután Sukorón.

– Január 16-án megnyitottuk a sukorói óvoda és mini bölcsőde épületét, következő nap fogadtuk is a kisgyermekeket. Nem volt azonban akkor még olyan idő, hogy fát is ültethessünk. Most érkezett el az az optimális időjárás, amikor az óvoda-bölcsőde udvarán árnyékoló fákat ültethetünk. Ez már régi kérés volt ugyanis a szülők részéről, amelynek a gyerekek szintén nagyon örülnek – fogalmazott Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A keddi délután folyamán tizenhat, viszonylag nagyméretű fát ültettek el – tette hozzá Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki szintén részt vett a fák elültetésében. A Vérteserdő Zrt. biztosította a csemetéket az ültetéshez, melyek az óvoda épülete mentén és egy tavaly elkészült játszótéren lelnek otthonra. A tervek szerint a későbbiek folyamán a sukorói strand területén is ültetnek majd árnyékoló fákat. A földhordásból, öntözésből Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is kivette részét, sőt, pedagógus énjét sem hagyva otthon, a gyerekeknek az ültetendő fák fajtájáról mesélt – melyek között mogyorófa is található.