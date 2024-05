Ahogy az esemény felhívásában is olvasható volt: 38. bormustra és ultiverseny! A 38 év nagyon szép szám, mit jelent ez Mezőszilasnak, az itt élő embereknek ez a tradicionális esemény?

– 1976. óta megrendezésre kerül a borverseny Mezőszilason. Volt egy 8 éves szünet a folyamatosságban, valamint a pandémia idején 2020-ban maradt ki. 2021 -ben született újjá a helyi borosgazdák kezdeményezése. A szándékkal azonosulva a mezőszilasi önkormányzat, mint szervező és fő támogató is a jó ügy mellé állt. Igy jött létre 2022. évben először a borversennyel egyidőben és helyen megrendezésre kerülő mezőszilasi ultiverseny is. Az ultiverseny megrendezésének ötlete, több okból kifolyólag merült fel. Mindkét tevékenység az emberek szabadidős elfoglaltságai közé sorolható. A településen ma is nagy népszerűségnek örvend a magyar kártyával játszható kártyajátékok sokasága. Helyi sajátosság a ferbli vagy a terc nevű, -az ulti játék szabályainál egyszerűbben játszható- így az ulti kisöccsének számító játék, melyet talán a környéken sehol nem játszanak. Ezek közül az ulti a legismertebb és több település játékosaira is számítva hirdettük meg az ulti versenyt. Mindkét vetélkedés esetében a szervezők és az önkormányzat fő célja, hogy a szomszédos és távolabbi települések lakói közötti jó kapcsolatot erősítse és ápolja. A szervezői munka nagy részét az önkormányzat munkatársai, valamint jómagam végeztem, lévén magam is borosgazda vagyok.

136 minta nevezett a versenyre, 82 fehér, 54 vörösbor.

Fotó: Önkormányzat

Rátérve a szombatra: Hány féle borminta érkezett, mennyire volt nehéz dolga az ítészeknek?

– Mint mindig, most sem volt könnyű dolga a zsűrinek. Kiterjedt, folyamatosan ápolt borbaráti kapcsolatai révén a borversenyen nevezett borok száma 136 minta lett. Ezt a mennyiséget 14 településről, mintegy 70 gazda prezentálta. A 16 tagú zsűri 4 asztalnál bírálta a nemes – a nehéz évjárat ellenére meglepően jó minőségű – nedűket. A zsűri szakmai elnöke, a mezőkomáromi Csordás László borász volt, hagyományosan magas szakmai hozzáértéssel segítette a szintén 14 településről érkező prominens zsűritagok munkáját. A minták közül 82 db fehér, 54 db vörösbor volt.

Fotó: Önkormányzat

Milyen eredmények születtek a tradicionális bormustrán?

– A versenyben elért legmagasabb pontszámú bor nyerte a mezőszilasi verseny vándorkupáját, melyet a lajoskomáromi Reisz István vehetett át 1 évre. A fehér-, illetve a vörösbor kategóriában szintén lajoskomáromi győzelem született. Előbbiben Csepregi Kálmán, míg az utóbbiban Reizinger Ádám bora kapta a nagy aranyérmet. A mezőszilasi borok között a legmagasabb pontszámú bor tulajdonosa Horváth Istváné lett, így ő vehette át a „Mezőszilas legjobb bora” feliratú, Kató Balázs enyingi fazekasmester által készített, mázas boroskancsót.

A bormustrával egyidőben a szomszédos helyiségben 24 eltökélt ulti rajongó „verte a blattot”.

Fotó: Szervezők

Nem feledkezhetünk meg az ultiversenyről sem...

– Így van! Ezen eseményekkel egyidőben a szomszédos helyiségben 24 eltökélt, versenyszellemmel felvértezett, ulti rajongó „verte a blattot”. A benevező versenyzők a „mezőszilasi kemény mag” mellet szintén számos településről érkeztek: Cece, Sárbogárd, Kéty, Tamási, Mezőfalva. Az ultiverseny eredményhirdetésekor derült ki, hogy a játék kortalan és korhatár nélküli. A 24 versenyző közül az első helyezést minden kör megnyerésével, a 90 éves mezőfalvai Csepregy János, a második helyezést a mezőszilasi 80 éves Sáfrány Zoltán, a harmadik helyezést Meixner György nyerte el. A fent említett mezőszilasi „kemény mag” a nyugdíjas klub keretein belül, állandó 6 fővel minden héten két nap edz és hódol kedvenc időtöltésének, az ultinak. Átlag életkoruk 80+. Példaként álljon itt nevük: Farkas József, Toldi Árpád, Varga János, Semjén Attila Sáfrány Zoltán, Jakab Ernő.

Szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, hiszen a verseny izgalmai mellett reggel sült kolbász, ebédre szarvaspörkölt rotyogott Nagy Dezső és Tarr János jóvoltából, sőt az édesszájúaknak is kedveztünk. Anyósom és édesanyám Többféle autentikus házi rétest készített, természetesen mind el is fogyott. A nap zárásaként pedig a festői környezetben fekvő mezőszilasi Lajoshegyi és Kuruchegyi pincesoron, túra indult a versenyen szereplő borok helyszíni kóstolása céljából. A túra végén Szabadi István pincéjénél Szűcs Józsika remek zenéjére számtalan nóta felcsendült és természetesen a jelenlevők táncra perdültek.