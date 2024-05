Mielőtt belekezdünk, kérem mutatkozzon be olvasóinknak

– Tősgyökeres enyingi család gyermekeként születtem. Gazdasági és vidékfejlesztő agrármérnök, valamint precíziós agrármérnök a végzettségem. Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozom, a családi gazdaságban megtaláltam az örömömet és a számításaimat. 1994-ben alakítottuk meg Enyingen a Török Bálint Gazdakört, melynek elnöke vagyok a mai napig. Emellett csaknem két évtizede a Fejér Vármegyei Gazdakörök Szövetségében, a MAGOSZ elnökségében, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezetének elnökségében is dolgozom a magyar gazdákért és a vidéki emberek jobb boldogulásáért.

Mi motiválta a polgármesteri feladatra?

– Az eltelt időben nagyon sok embert megismertem, nem csak Enyingen, hanem az egész országban is: gazdákat, becsületes közembereket, közéleti szereplőket, vállalkozókat. Ezen ismertségek rengeteg tapasztalatot és új ismereteket, megközelítéseket hoztak az életembe, mely nagy segítségemre van abban, hogy empátiával tudjak az enyingi embereket is érintő problémákkal, élethelyzetekkel, avagy örömökkel és tervekkel azonosulni. Születésem óta itt élek és itt is fognak eltemetni, családom és hivatásom egyaránt Enyinghez köt, ezért is él bennem erősen a tettvágy, hogy közösen még jobbá, szebbé és élhetőbbé tegyük szeretett városunkat. Ahogy a különböző gazdaszervezetekben betöltött szerepeimre, úgy a város vezetésére is megtisztelő szolgálatként tekintenék. Enying közössége iránti maximális elköteleződéssel, a legjobb szándékkal és együttműködési készséggel a várost érintő kérdésekben. Bizonyos vagyok abban, hogy az elmúlt évtizedekben megszerzett tapasztalataimat és kapcsolatrendszeremet valódi lokálpatriótaként a település javára tudom fordítani. Őszinte, határozott értékrendű, elsősorban közösségben gondolkodó embernek tartom magam, ezért célom egy igazi közösségi élményt, nyugalmat és fejlődési lehetőséget nyújtó kisvárosi környezet kialakítása Enyingen. A településen élőkkel szeretném újra felépíteni a párbeszédet és a partnerséget, a lakossági és vállalkozói észrevételek és javaslatok meghallgatását, azok képviseletét.

Milyen elképzelései, tervei vannak a településre vonatkozóan?

– Enying a Balaton kapuja, kiváló adottságokkal és gyönyörű környezettel, a településünk olyan céltudatosan fejlődő járásközponttá alakítható, ahol minden megtalálható és elérhető, amivel egy 21. századi fejlett kisvárosnak rendelkeznie kell. A megkezdett városfejlesztési irányt tovább kell vinni: a Zöld Város projekt folytatása, a főutca és a belső utcák rendbe tétele, parkolók kialakítása a főút mentén, multifunkciós sportcsarnok építése, a közösségi terek és programok megtöltése élettel. Hiszem, hogy Enyingen további csendes építkezésre van szükség, hogy az emberek nyugalomban, békében és szép környezetben tudjanak élni, jó érzéssel térjenek haza iskola vagy munka után. Ezért szeretnék tevékenyen dolgozni egy remélhetőleg széles látókörű, a településért aktívan tenni akaró csapattal, akik szintén a település épülését, szépülését és a közösségépítést tartják szemük előtt.