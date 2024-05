Múlt héten nyílt és több mint ezer kincset tartogat a látogatók számára Székesfehérvár legújabb kiállítása a Szent István Király Múzeumban. A Hadimustra több mint történelmi utazás: a tárgyak személyes történeteket mesélnek, hőstettekről, fájdalmakról, összetartásról tesznek tanúbizonyságot. Megkértük hát Sallay Gergelyt, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmúzeológusát, a kiállítás egyik kurátorát, hogy emelje ki azt a „TOP5” kiállítási tárgyat, amelyek önmagukban is megérnek egy „misét”. Merthogy óriási a merítés a tárlaton: tizennyolc teremben, ezernél több műtárgy, látványos idővonal és sokrétű digitális tartalom mutatja be a magyar hadtörténelem elmúlt évszázadainak történetét, az oszmán uralom elleni küzdelemtől napjaink honvédségének fegyverzetéig. Számos kor fegyvere mellett helyet kaptak a tárlaton a haderő és a katonai szolgálat elsődleges jelképei - zászlók, egyenruhák és kitüntetések -, valamint a magyar katonák mindennapjainak és ünnepnapjainak tárgyi emlékei és dokumentumai is.

Íme, a „kedvencek”, melyekről azt is eláruljuk, hol találják meg a kiállításon a látogatók:

1. Hadik András gróf, tábornagy szablyája hüvellyel, 1774–1790 (3-as terem)

A 18. század egyik európai mércével mérve is páratlan katonai karrierje Hadik Andrásé, aki vagyontalan kisnemesből lett tábornagy és az Udvari Haditanács elnöke - mai fogalmaink szerint a birodalom hadügyminisztere -, magyar és birodalmi gróf, Bács megye főispánja – sorolja a tudnivalókat a főmúzeológus. Nagy fegyverténye Berlin megsarcolása volt 1757 októberében, amelyért a Mária Terézia Katonai Rend nagykeresztjét is elnyerte. Hadik szablyája a Hadtörténeti Múzeum legkorábbi, névhez köthető szablyája, amely 1937-ben ünnepélyes keretek között, adományként került a gyűjteménybe. A fegyver hovatartozását felirata egyértelműsíti: ANDREAS COMES HADIK GENERALIS CAMPI MARESCHALLUS, EXCELSI CONSILŸ AULAE BELLICI SUPREMUS PRAESES (gróf Hadik András tábornagy, az udvari főhaditanács legfensőbb elnöke).