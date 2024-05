A bejelentett fejlesztések a Szakképzés 4.0 stratégia jegyében történnek. Ez a hosszútávú terv elsősorban a vonzó tanulási környezet, az infrastruktúra megteremtésére, a karrierlehetőségek biztosítására és a naprakész tudású oktatók szakmai munkájára épít, miközben s nagymértékben nyit a digitális tananyagok alkalmazása felé is. Erre is utalt beszédében Horváth Lajos Zsolt, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, aki a projektnyitó rendezvényen arról is beszélt, milyen hatalmasat változott a szakképzés és hogyan alakultak át a vele szemben támasztott elvárások. Ám hogy jó irányban haladnak, azt mutatja a 2024-2025-ös tanévre beiskolázott diákok száma is: a szakképzés esetén 21, a technikumokban 11 százalékos növekedés figyelhető meg.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Széchenyi István Műszaki Technikumban tartott projektnyitó rendezvényen részt vett Határ Renáta, az Építési és Közlekedési Minisztérium építésgazdaságért felelős helyettes államtitkára, valamint Vargha Tamás miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő is, akik a fejlesztések kapcsán a minőségi oktatás fontosságát és a jól képzett szakemberek gazdaságban betöltött szerepét hangsúlyozták.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A 6,418 milliárd forint vissza nem térítendő részben európai uniós, részben kormányzati támogatásból a Székesfehérvári Szakképzési Centrum építési beruházást, energetikai korszerűsítést és eszközbeszerzést hajt végre, aminek köszönhetően hat érintett intézményében jelentősen fejlődik a tanulási-oktatási környezetet. A projekt három város hat szakképző intézményét érinti: Székesfehérváron a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolát, a Bugát Pál Technikumot, a Széchenyi István Műszaki Technikumot és a Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot, Móron a Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot, valamint Bicskén a Vajda János Technikumot. A tervek szerint valamennyi beruházás 2026 első negyedévére elkészül.

