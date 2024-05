A Szabadság út páros oldalán már csak az utolsó simítások – az aszfaltos út vágása és a parkolók mellé történő aszfaltozás - vannak hátra, melyeket a többi parkoló elkészültével egyszerre csinálnak majd meg az út mindkét oldalán. A kész megállóhelyeket azonban már így is lehet használni és Juhász Csaba polgármester elmondása szerint, használják is a tordasiak. A munka most a bolt előtti terület átalakításával folytatódik, ahol a négy parkolón felül térkőburkolattal újítják fel a járdát, illetve növényszigeteket is kialakítanak. Új pad, hirdetőtábla és kerékpártároló is kerül a területre, ahol így egy kisebb közösségi tér jön létre, amit az eltérő színű burkolat is jelez majd. A munkák ideje alatt a gépjárműveken kívül gyalogos forgalomkorlátozásokra is számítani kell, de a bolt mindig megközelíthető marad. A fejlesztést az önkormányzat saját forrásból valósítja meg. A tervezett befejezési határidő május 31., ám Juhász szerint, ha csak nem szakad az eső hosszabb ideig, bőven készen lesznek addigra.

Folyamatban vannak az új piac kialakításának munkálatai is, a projekt azonban egyelőre még mindig az előzetes ajánlatok bekérésénél tart. Ezt követően derül majd ki, hogy a két éve nyert 64 millió forintból mennyit tudnak megvalósítani a tervekből, de ahogy azt a polgármester hozzátette, nyáron mindenképpen el kellene kezdeni a konkrét építkezést, átalakítást a katolikus templom előtti területen. A két szóban forgó helyszín fejlesztésének köszönhetően olyan nagyobb közösségi tér jön létre, ami akár komolyabb rendezvények megtartására is alkalmas lehet és ami a Hangyától a Sajnovics téren keresztül a katolikus templomon át a kastélyig bezárólag egységes, szép része lesz a településnek.