Színház a háború árnyékában

A Beregszászi Színház társulata több alkalommal járt már az iskola meghívására Seregélyesen, három darabot is bemutattak a településen. A gyerekek karácsony előtt pár nappal látogattak el Beregszászra, ahol a színház épületében az igazgató, Sín Edina vezette őket körbe, miközben nem csak mutatta az utat, hanem mesélt hévvel, szenvedéllyel, szeretettel, szépen… Az emlék hatására került egy feladat a többi közé: a vetélkedőket a szervezők arra kérték, küldjenek rajtuk keresztül üzenetet a színház társulatának, írják le gondolataikat!

Íme, egy részlet egyik ilyen levélből, amit Szigethalomról, a Sündörgők csapata nevében Kovács Milán írt:

„Szeretnénk ezúton kimutatni mérhetetlen örömünket és büszkeségünket, hogy még egykori, darabokra hullott hazánk határainak mentén, Kárpátalján is létezik egy társulat, mely magyaroknak magyarul játszik! Nagy szó azt mondani, hogy valaki Ukrajnában magyarul visz véghez valami nagy dolgot. (…) Példátlan kitartóerő a végsőkig folytatni a szellemi harcot, még akkor is, ha már az otthon nem biztonságos és a világ feje tetejére áll körülöttünk. Véleményem szerint ezen példátlan, kitartásra ösztönző erő ritka a világban, ezért is egyedi a helyzetük. Példa ez a fiatalság számára, ugyanis napjainkban a legtöbb ifjú a legelső, legkisebb akadálynál idő előtt feladja. Ezzel szemben Ti, kedves beregszászi színészek, minden nehézség ellenére kitartotok. Szándékunk az, hogy buzdítsunk Benneteket, hogy tartsatok ki, s csak folytassátok tovább, tovább, és annál is tovább. Isten legyen segítségetekre! Szeretném elküldeni eme levéllel minden örömünket, büszkeségünket, együttérzésünket és bánatunkat Nektek!”