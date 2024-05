A Csináld magad! workshopon ezúttal a tavaszi kopogtatóké és az ajtódíszeké a főszerep, amelyhez most is az SZKKK biztosítja a kellékeket és alapanyagokat. Az érdeklődőknek nincs más dolguk, mint elmenni, készíteni egy számukra tetsző kopogtatót vagy ajtódíszt és hazatérve méltó helyre elhelyezni, hogy más is gyönyörködhessen benne – hívja fel a figyelmet az SZKKK.

A program ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges, a részvételi szándékot a 06/70-457-9002-es telefonszámon lehet jelezni a szervezők felé.