Sztányi István 2007-ben lett először polgármester egy időközi választást követően, amit az egy évvel korábban megválasztott Szabó Dezső lemondása miatt tartottak a településen. Az idei évvel bezárólag összesen négy ciklusban dolgozott Véresbolgárért, mint polgármester, előtte, 2002-2007 között képviselőként tevékenykedett.

- Tősgyökeres bogláriként és helyben vállalkozóként úgy gondoltam, új szemléletet vihetnék a község önkormányzatába. Mindig gyakorlatias ember voltam, vállalkozóként pedig tapasztalatokat szereztem egy cég gazdasági irányításában, beruházások kivitelezésében és úgy véltem, egy települést is lehet hasonló módon irányítani, fejleszteni. Akkoriban kevés pénzünk volt, viszont sok feladatunk, amiket aztán önkormányzati ingatlanok eladásából kezdtünk el finanszírozni. Így újítottuk fel többek között a belterületi útjainkat, illetve építettünk újakat. Aztán jött a közösségi ház felújítása, később az iskola, amire már pályázati támogatást is nyertünk. A négy ciklus alatt sikerült felújítani az intézményeinket, fontosabb középületeinket. Nagy álmom volt a régi hivatal Eszterházy-időkből származó épületének felújítása, ami talán a falu legszebb épülete lehetne, benne pedig remek helye lenne az óvodának - amit kinőttünk és fizikailag nem is lehet tovább bővíteni - és egy bölcsődének. Ez azonban már az új polgármester feladata lesz.

- Mire büszke a leginkább az elmúlt 17 évből?

- Annak idején a választási ígéreteim között az is szerepelt, hogy megőrzöm a község intézményeit. Sikerült, bár nem mindig volt könnyű. Főleg az iskola esetében táncoltunk sokszor pengeélen, de közös erővel túllendültünk a nehéz időszakon és sok munkával, valamint különleges pedagógiai programmal népszerűvé tettük az intézményt a környéken. Diákjaink számos versenyen is bizonyítottak. Nagy eredménynek tartom azt is, hogy 22 új telket tudtunk kialakítani a faluban, amiket kettő kivételével mind el is adtunk, így a település elején új utca nyílhatott.

A legbüszkébb azonban az élő, nyüzsgő közösségeinkre vagyok, amelyek önszerveződő módon, maguktól jöttek létre és működnek a mai napig. Én nem téglákban számolom a sikert, szánomra a legfontosabb, hogy a Vértesbogláron élők jól érezzék magukat!

Nálunk nincs széthúzás, ellenségeskedés, együtt tudunk egymással működni, ami igaz az önkormányzat és a német nemzetiségi önkormányzat kapcsolatára is. Mindeközben pedig megőriztük és tovább őrizzük a hagyományainkat.

- Miért döntött mégis úgy, hogy nem folytatja?

- Néhány év múlva 70 éves leszek. Továbbra is aktívan dolgozom a saját vállalkozásomban, ami rengeteg munkát igényel és amiben sokszor elfáradok. Mellette végzem a polgármesteri teendőket, amik szintén sok odafigyelést és időt igényelnek. Úgy érzem, hogy egy friss, fiatalabb, ugyanakkor, hozzám hasonlóan elhivatott polgármester a javára válik Vértesboglárnak.

- Ön helyett a mostani választáson az eddigi alpolgármester, Jókai Erika indul.

- Számomra megnyugtató a személye, ugyanis Erika, egy fiatal csapattal azt a vonalat szeretné tovább vinni, amit én az elmúlt 17 évben képviseltem a faluban, ezért mindenben támogatom és segítem!