A Tanítsunk Magyarországért programhoz kapcsolódott néhány szabadbattyáni vállalkozás, akik a fejükbe vették és meg is csinálták, hogy az észak-magyarországi mélyszegénységben élő felső tagozatos diákokat meghívják ide, Fejérbe, és pár nap közös együttlét mellett megmutatják nekik, milyen munkákat végezhetnek, ha szakmunkásokként végeznek. Azaz szerették volna felkelteni az érdeklődésüket a szakirányú továbbtanulásra. Néhány nappal a salgótarjáni Petőfi Sándor Általános Iskola felsőseinek látogatása után még nehéz lenne mérleget vonni, de valamennyi diáknak megváltozott a jobb világról alkotott képe.

A felsős diákokat Májer Viktória tanárnő kísérte el Szabadbattyánba, és elmondta nekünk, szükség van az effajta programokra, hiszen ezek a srácok, lányok eddig elképzelni sem tudták, hogy létezik más világ is

Fotó: Bagotai Zsanett / FMH

Kísérő tanáruk, Májer Viktória elmondta, hogy ezeknek a gyerekeknek, akikkel ide látogattak Fejérbe, már a dunántúli táj is újdonság volt, de az a szeretet, amit itt kaptak már önmagában is hatalmas ajándék volt. 12 diák jött egy négynapos táborba Szabadbattyánba, ahol az ötletgazda Varga Zsolt, a LogSol Kft. alapító tulajdonosa fogadta őket, és bejárták a környék néhány vállalkozását, kis és nagy gépeket csodálhattak meg a fiatalok, de jártak a veszprémi állatkertben is vagy a fehérvári robotika otthonában, az Alba Innovárban.

Bár Noé imádja a karján serkenő muszklikat, de lehet, hogy az erőgéppel történő emelgetés sokkal jobban leköti, sőt ő maga is bevallotta, ez kemény munka

Fotó: Bagotai Zsanett / FMH

Talán otthoni példa az, hogy van olyan ifjú, akinek az erő, az izom a példaképe, de jó érzés volt látni, hogy álomként bújt elő a munkával való erősödés, amiért már megéri dolgozni. Persze vannak merészebb diákok is, Oláh Jázmin elég céltudatosan jelentette ki, hogy ügyvéd szeretne lenni, ennek ellenére vékony testalkattal boldogan próbálgatta az anyagszállító békát, és blankolta az elektromos vezetékeket.

Jázmin bár ügyvéd szeretne lenni, de teljesen lekötötte az elektromos vezetékek blankolása, szerelésre történő előkészítése

Fotó: Bagotai Zsanett / FMH

Oláh Kia Letícia pedig kategorikusan kijelentette, hogy légiutas-kísérő szeretne lenni. – Ez az álommunkám, amiért bármire képes vagyok. Tudom, hogy Pesten kell majd tanulnom, de állok elébe. Három nyelvet kell majd megtanulnom, amiből kettő már van és a japán lesz a harmadik – mondta határozottan Letícia.

A szabadbattyáni vállalkozókat Varga Zsolt, a LogSol Kft. alapító tulajdonosa kapta össze, hogy minél többet láthasson a Salgótarjánból Fejérbe látogató 12 diák

Fotó: Bagotai Zsanett / FMH

Ha vannak is távolabbi álmaik e lányoknak, fiúknak, a Fejér vármegyei munkahelyek, a kínálkozó munkák és természetesen berendezések teljesen lekötötték a fiatalokat, és változtatta meg világképüket legalább kis mértékben. De miért érte meg a vállalkozónak – kérdeztük Varga Zsolttól, a LogSol Kft. alapítójától. – Azt gondolom, hogy nekünk vállalkozóknak óriási felelősségünk van abban, hogy a világunk milyen, az hogyan jelenik meg az emberi közösségekben. Szüleinktől egy csodálatos világot kaptunk, és nem lehetünk közömbösek azért, hogy gyermekeinknek milyen világot adunk át. Szeretném ott a végén azt mondani: szép világot hagyunk gyermekeinkre! – mondta Varga Zsolt vállalkozó.