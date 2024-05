A Szent Ágota Plébánia, Sárszentágota Község Önkormányzata, valamint a Magyar Rákellenes Liga Sárszentágotai Alapszervezete felkérésére az emlőbetegek védőszentje, Szent Ágota tiszteletére mutatott be szentmisét Spányi Antal megyés püspök paptársaival a zarándokhelyen. Az ünnep a sárbogárdi Huszics Vendel Kórus műsorával kezdődött majd szentmisével ezt követően pedig a rendezvény a mellrák elleni küzdelemre a figyelmet felhívó, már hagyománnyá vált motoros felvonulással folytatódott. A nőket érintő egyik leggyakoribb daganatos betegség a mellrák.

Évente több százezer nőt diagnosztizálnak a mellrák valamely típusával, és továbbra is a második helyen áll a vezető halálokok között a nők körében. A mellekben kialakuló csomókat a nők többsége felismeri, hála a prevenciós anyagoknak, ugyanis ma már sokan tisztában vannak a mell vizsgálatának helyes módjával. A ritkább vagy szokatlan tüneteket azonban sokan még mindig nehezen veszik észre, pedig a korai diagnosztizálás a kezelés sikerességét is meghatározza.

Szabó-Mester Erika, a „Motorral a Mellrák Ellen” program nagykövete, aki sikeresen győzte le a betegséget

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A sárszentágotai zarándokhely hitet és reményt nyújt a mellrákban szenvedő vagy abból felgyógyult betegeknek. A zarándoklat alkalmán részt vett Szabó-Mester Erika, a „Motorral a Mellrák Ellen” program nagykövete is, aki maga is átesett a betegségen, és elmondta, hogy a Sárszentágotán zajló zarándoklatot szeretnék országos programmá kiterjeszteni, hogy így is hitet adhassanak egymásnak a betegséggel küzdők. A teljes interjú a cikk végén található videóban.

Szent Ágota élete és vértanúsága:

Szent Ágota könyörögj értünk! Ünnepi szentmise a sárszentágotai templomban

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH