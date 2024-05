Május 30. (csütörtök)

Bicske, 18 óra: Lóth Balázs: Most vagy soha! – magyar történelmi kalandfilm, akciófilm, 135 perc (2024). Vándormozi a Petőfi Művelődési Központban. (A filmvetítés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.)

Dunaújváros, 9 órától: A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hagyományos tűzoltó lépcsőfutó bajnoksága. A versenyzőknek teljes védőfelszerelésben (védőcsizmában, nadrágban, kabátban, kesztyűben, sisakban, légzőkészülékben) kell időre felérniük a 10 emeletnyi magassághoz hasonlítható Duna-parti lépcsősoron. 9 óra: Megnyitó, majd a futamok lebonyolítása.

Előszállás, 16 órától: Szállás napok. Falunapok. Szeretem Előszállást! Falutörténeti vetélkedő 5 fős vegyes (felnőttek, gyerekek) csapatoknak a művelődési házban.

Mór, 16.30 óra: Könyvklub a kastélyban. Téma: India. (Lamberg-kastély, könyvtár, olvasóterem.)

Székesfehérvár, 19 óra: Schwajda György – Nagy Judit: A szent család (abszurd komédia). A Szabad Színház előadása az Igézőben. Szereplők: Törsök Márta, Magony Imre, Szabó Miklós Bence, Parrag Dóra, Horváth Gergő. Rendezte: Nagy Judit.

Székesfehérvár, 19.30 óra: MuseumQuiz 3–5 fős csapatoknak a Museum Caféban (Megyeház utca 17.). A játék címe és tematikája: Bűn és bűnhődés.

(A belépés díjtalan, a program regisztrációköteles, de a szabad helyek függvényében a helyszínen is lehet nevezni.)

Május 31. (péntek)

Előszállás, 17 órától: Szállás napok. Falunapok. Művelődési ház: 17 óra: Ünnepi est. Köszöntő. Fellépések (óvodások, hip-hop, néptánc). Torta. Díjátadások. Szögletkert (iskolapark), koncertek: 19 óra: Pannónia Blues Band. 22 óra: Időutazók.

Enying, 15–17 óra: Kézműves-foglalkozás az Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központban. Szélforgó készítése.

Fehérvárcsurgó, 10–19 óra: 20. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok (május 31 – június 2.). Téma: Az öt érzék a kertben. Károlyi-kastély. A Károlyi József Alapítvány szervezésében, a Belga Nagykövetség támogatásával. Díszelnök: Herczegh Anita. Magyar fővédnökség. Díszvendég országok: Franciaország, Belgium, Magyarország. A konferenciák kiemelt témája: füves- és sziklakertek, arborétumok. Koncertek mindennap. Alba Regia Szimfonikus Zenekar. 10–14 óra: Programok a szakma képviselőinek.

Gyúró, 10 óra: Szalóki Ági babakoncertje a faluház és könyvtárban. (Regisztrációhoz kötött.)

Kápolnásnyék, 10 órától: Velencei-tavi turisztikai évadnyitó és a Velencei-tóért díj ünnepélyes átadása a Halász Gedeon Eseményközpontban.

Lepsény, 19 óra: Nóti kabarék. A Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó Kör (MASZK) előadása a Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Martonvásár, 16–18 óra: A Martonvásári Művészeti Iskola tanítványainak vizsgahangversenye (BBK).

Martonvásár, 18.30 óra: Zongora és cselló hangverseny Raffael Hanna és Bódi Ajna előadásában (BBK).

Martonvásár, 21.30 óra: A Martonvásári 482-es számú gróf Teleki Pál Cserkészcsapat éjszakai számháborúja (Emlékezés tere).

Mány: Állati jó családi és motoros jótékonysági nap (lovaspálya). Állatmentő Angyalok. Motorosok az állatokért. Nagykövet: Magyar Attila színművész. Kutyás és lovas bemutatók. Interaktív gyermekprogramok. Motorszépségverseny gyerekszemmel. Motoros felvonulás az állatokért. Koncertek: Scaryface. HCHC Hatvan City Hard Core. Rockjam.

Pákozd, 10.30 órától: Családi kirándulás történelmi élményekkel! Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely. Hétvégi tárlatvezetések minden péntek, szombat, vasárnap 10.30, 13.30 és 15.30 órakor.

Pákozd, 17 óra: MoziKlub a Kossuth Lajos Művelődési Házban. Filmklubvezető: Janicska Judit. Dargay Attila: Vuk (magyar rajzfilm, 74 perc, 1981). A vetítés ingyenes. „Rágcsát hozzatok!”

Sárbogárd, 19 óra: Hunyady Sándor: Lovagias ügy. Előadás a József Attila Művelődési Központban. Rendező: Bakos-Kiss Gábor. Déryné Program.

Székesfehérvár, 17 órától: Gárdonyi Géza-emlékülés a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében. Moderátor: Bakonyi István irodalomtörténész. Előadások.

Székesfehérvár, 17.30 óra: Aranyember-díj átadó ünnepség. Helyszín: Tarsoly Ifjúságért Egyesület Közösségi Tere (Fő utca 3.).

Székesfehérvár, 18 óra: Zenekari játszmák. (Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház.) A Tálos Edit Alapítvány Tücsökzenekarának tanévzáró minikoncertje, majd kézműves-foglalkozás.

Andi bohóc az idén sem hiányozhat az úrhidai gyermeknapról

Fotó: FMH-archív (VV)

Június 1. (szombat)

Bodajk, 18.30 órától: Folk–Jazz napok. Kerekerdő – Paár Julcsi mesekoncertje. 19.20 óra: Gyermektáncház Paár Julcsiékkal. 20 óra: FolkKocsma – zenél a 3Falu Banda. Helyszín: a Csevegő bisztró udvara. Esőhelyszín: művelődési ház. Főszervező: Kozma Feri. (Ingyenes program.)

Csákvár, 10–16.30 óra: Gyermeknap a Tersztyánszky Ödön Sportközpontban. Ingyenes programok: Ugrálóvárak kicsiknek és nagyoknak. Gokartpálya. Kezes-lábas játszótér. Gyermekkoncert. Kerekítő Mondókázó. Csákvári Fúvókák (fúvószenekar). Kézműves-foglalkozások. Zsíros kenyér, palacsinta. Akadályverseny. Arcfestés, csillámtetkó, hajfonás. Lovaglás. Íjászat. Polgárőrség. Tűzoltóság. Rendőrség. Katonaság. Tánc- és sportbemutatók. Tánc- és sportversenyek. Off-Road bemutató. Habparty. Hot dog, csavart fagyi, kürtőskalács, és sok más egyéb finomság.

Csákvár, 17 óra: Víz alatt és föld felett. Majorné Kiss Mónika kiállítása a Csákvár Emlékházban (Tűztorony). Megnyitja: Soproni Kiss Sándor. Fellép: Freész Réka és Koós Izabell.

Dinnyés, 18 óra: „Boldog, aki énekel.” Kóruskavalkád a béke jegyében a Velencei-tó körül éneklőkkel. Helyszín: Dinnyési Templomkert. Szervezők: Mohai Judit karnagy, Tóka Szabolcs orgonaművész.

Előszállás, egész nap: Szállás napok. Falunapok. Szögletkert (iskolaudvar): Főzőverseny. Tetkófestés gyerekeknek. Hajfonás. Ugrálóvár. 9–13 óra: Egészségügyi szűrések. 14 óra: Gyermekműsor. Csokigyáros (édességosztó show). 15 óra: Habparty. 17 óra: Tombolasorsolás. Koncertek: 18.30 óra: Groovehouse. 19.30 óra: Rexa. Ex-Desperado feat. Réka. 20 óra: Kerozin. 21 óra: Matyi és a Hegedűs. 21.45 óra: Lobbanáspont (tűzzsonglőr előadás). 22 óra: Utcabál a Szamaras zenekarral.

Fehérvárcsurgó, 9–19 óra: 20. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok (május 31 – június 2.). Téma: Az öt érzék a kertben. Károlyi-kastély. Díszelnök: Herczegh Anita. Díszvendég országok: Franciaország, Belgium, Magyarország. A konferenciák kiemelt témája: füves- és sziklakertek, arborétumok. Koncert. Alba Regia Szimfonikus Zenekar. Szombat: Esti velencei varázs a tónál.

Iváncsa, 9–17 óra: Gyermeknap (Fő tér, iskolaudvar, műfüves pálya). Az iváncsai gyerekeknek ingyen popcorn, fagyi és vattacukor. 9 óra: Kispályás focibajnokság az ifikkel. 10 óra: A májusfa kitáncolása Eisenberger Eszterrel és az Így tedd rá! csoport növendékeivel. 10 óra: Habparty. 10–14 óra: Kreatív Sarok a Nagycsaládosok Egyesületével. Arcfestés, csillámtetkó, henna. 10–16 óra: Dotto vonat. Ugrálóvár. 11 óra: Palacsinta party az ifikkel. 11–15 óra: Lufihajtogató bohóc. 14 óra: A Pitypang zenekar koncertje. A Gyermekeinkért Alapítvány rajzpályázatának eredményhirdetése. Helyi és környékbeli csoportok fellépése: MK Aerobic Team, Adonyi Művészeti Iskola kortárstánc csoportjai. Cukorkaágyú. 16 óra: Az Alma együttes koncertje.

Kajászó, 9–14 óra: Gyermeknap. Helyszín: az önkormányzat udvara. Ugrálóvár, arcfestés, cukorágyú, lovaskocsikázás, és még sok más vidám program kicsiknek és nagyobbaknak.

Lepsény, 10 órától: Falunap és XIII. Lepsényi Lyukas Fazék Fesztivál. Helyszín:LMSK sportpálya. 10 órától: Főzőverseny (sertéspörkölt). Lyukas fazék szépségverseny. 10–16 óra: Ingyenes lánchinta, kis lánchinta, ugrálóvár. 11–12 óra: VII. Lepsényi Pitesütő Verseny, piték leadása. Elnyerhető a Lepsény legízletesebb pihe-puha pitéje cím. 12 óra: Göde Dog Training (kutyaiskola-bemutató). 12.45 óra: Sweet Dreams TSE. 13.20 óra: Tótágas Tornárium (légtorna-bemutató). 14.30 óra: Alba Dojo (önvédelmi és japán dobos bemutató). 15 óra: Esthajnal Nyugdíjasklub énekkara és a Cirbolya citerazenekar. 15.30 óra: Eredményhirdetések, díjátadások. 16.30 óra: Desperado feat. Timi. 17.30 óra: Princess TSE. 18.30 óra: Ihos József humorista. 19.30 óra: Tombolasorsolás. 20.30 óra. Kaczor Feri. 21.30 óra: Utcabál a Szőke testvérekkel. 02 óra: A falunap zárása.

Mány: Állati jó családi és motoros jótékonysági nap (lovaspálya). Állatmentő Angyalok. Motorosok az állatokért. Nagykövet: Magyar Attila színművész. Kutyás és lovas bemutatók. Interaktív gyermekprogramok. Motorszépségverseny gyerekszemmel. Motoros felvonulás az állatokért. Koncertek: Shirley. Happyproblem. Continoom. Üstökös.

Mór, 9–17 óra: Légy ott a kertben! Az angolpark múltja és jelene. Barangolás a Lamberg-kastélyban és parkjában. 9, 10.30 és 12 óra: Vezetett séták az angolparkban. 10, 12, 13.30 és 15 óra: Tárlatvezetések a kastély állandó kiállításaiban. (A program minden eleme ingyenes.)

Nagyvenyim, 14–03 óra: Csillagvirág fesztivál a sportpályán.

T. Danny Live. Kis Grófo. Szecsei. Willcox. P.E.N.É.S.Z. GipsyKings Experience feat. Milán. The Next – Tunyogi Péter Emlékzenekar. Dj Benks.

Pázmánd: P’azm’and Wine. Le is út, fel is út! Borfesztivál a pázmándi szőlőhegyen. Öt borászat, négy helyszín, végtele lazulás. ApróKertek, 1B3 Bormanufaktúra – Zene: AtomTraktor, Ujvári Lehel László. Gasztro: Bálint Borárium. Boroslány Borműhely – Zene: Girl Power Jazz Duo. Gasztro: Gastro Evangelista, Napsugár Kecskeporta. Köllő Zsolt Pincészet – Zene: Dj Nope. Gasztro: Pincepörkölt. Nagy Gábor Családi Szőlőbirtok – Zene: Benyakusztik. Gasztro: Paraszt tapas. Borkóstolás a helyszíneken megvásárolható fesztiválpohárból. Parkolás: három kijelölt helyszínen a szőlőhegy lábánál, a borászatok gyalogosan közelíthetők meg.

Pusztaszabolcs, 9 órától: Gyermeknap és ifjúsági nap a Zöld Város Szabadidőparkban. Reggeli kakaóval. 10–18 óra: Nempite Pékműhely (beszélgetés a kovászról). Süssünk együtt a gyerekekkel! 10.15–12.30 óra: Perec és babka. 13–15 óra: Perec és répatortás muffin. 15.30–17 óra: Csokis keksz és perec. 10–18 óra: SpongyaBob és Lego légvár + hullámvasúr kicsiknek, óriás amőba, gólyaláb, mocsárjáró, óriás jenga, egyensúlyozó labirintus, óriás marokkó. 10–12 óra: TündérMeseSarok. 10 óra: Nagytakarítás a Napnál – az óvónők mesejátéka. 10-12 óra: Arcfestés. Nemezelés. 11–12 óra: Csurgó zenekar. 12 órától: Lángos. 12–18 óra: Darts foci a vetítővászon előtti téren. 12–18 óra: Buborékfoci. 14.30 óra: Habparty kicsiknek, nagyoknak. 14.30–17 óra: Lufihajtogatás, interaktív játékok, csillámtetoválás. 15 óra: Hétpettyes katica – a Nefelejcs Bábszínház előadása. 16 óra: Ricsi bohóc. 17 óra: Családi vetélkedő 3 tagú csapatoknak (egy felnőtt, egy 10–14 éves és egy 6–10 éves gyermek). (Nem feltétel, hogy egy családba tartozzon a három csapattag.) 18–20 óra: Éjszakai foci 14 éven aluliaknak. 20 órától: Éjszakai foci 14 éven felülieknek. Helyszín: műfüves pálya.

Székesfehérvár, 10–13 óra: Dungeons & Dragons a Székesfehérvári Asztali Szerepjáték Műhely szervezésében. Helyszín: a Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára. A Jéggerinc-csúcs sárkánya. A hivatalos kalandmodul 13 önálló kalandrészletben történő végig játszása. Az alkalmak felépítése: a játékosok karaktert választanak; az előzmények összefoglalása; az aktuális kaland végig játszása. Címkék: 10+, kezdőbarát, fantasy, szerepjáték. Mindegyik alkalom önmagában is játszható, kerek történet. A többszöri alkalmakon a karakterek fejlődését is megtapasztalhatták a játékosok. A D&D a világ legnépszerűbb asztali szerepjáték-rendszere, hazánkban is jelentős a rajongótábora.

Székesfehérvár, 14–17 óra: Emelem kalapom! Nemezkalap készítő műhely.

Helyszín: Szent István Király Múzeum, Palotavárosi kiállítóhely (Rác utca 11.). A nemezelés rejtelmeibe Lakat Edina, népi nemezkészítő kézműves avatja be a vállalkozó kedvűeket.

Székesfehérvár, 15–19 óra: Palotavárosi piknik. Családi délután a Palotavárosi tavaknál. Felfújható óriás Exatlon-pálya. Óriás darts foci. Lézerharc. Lövöldözős párbaj. 15.30 óra: Mesék könyve: Holle anyó. A Batyu Színház mesejátéka bábokkal és élő színészi játékkal óvodásoknak és kisiskolásoknak. 16.30 óra: „Cintányéros cudar világ.” A Fedák Sári Színház operettműsora. 18 óra: A Kelet Brass Band koncertje.

Tabajd, 12 órától: Falunap a kultúrház és faluház udvarán. 12 óra: Ebéd. Ingyenes ugrálóvár. Cukorágyú. 12 óra: Márton Fruzsina és Mészáros Kartal. 13.30 óra: Matyi és a Hegedűs. 14.15 óra: Luxurious Dance Show & Dinasma Tánciskola. 15.15 óra: Edu show (bűvészműsor gyerekeknek). 16 óra: Kovácsovics Fruzsina. 16.50 óra: Leblanc Győző és Szeredy Krisztina. 18 óra: Just Dance. 19.30 óra: Habparty. 20 óra: Tombolahúzás. 20.30 óra: Aserdus tűztáncosok.

Úrhida, 8 órától: Gyermeknap a Szabadidőparkban. (Tündérkert Óvoda és Bölcsőde, Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája.) A nap folyamán: Játszókamion. Lovagoltatás a Borka Lovasudvarral. Hajfonás Gerebics Dórival. Arcfestés. Csillámtetoválás. Habparty a Sárvíz Tűzoltó Egyesülettel. Lovas szörf, lovaskocsikáztatás. Kézműveskedés Lóky Gabival. Lufihajtogatás Andi bohóccal. Ebéd: virsli és lángos.

Vál, 8 órától: 3. Vál-körzés. Kihívás 2 lábon és 2 keréken. Ugrálóvárak. Hidegvizes merülés. Gyerekfoci. Ringató. Kézműves-foglalkozások. Élő környezetismeret. Kalandjóga. Lábtengó. Gyógynövénytúra. Zumba. Pilates reformer. Családi versenyek. Generali szűrőbusz. Nordic walking. Bábszínház. Tollaslabda. Ügyességi biciklis pálya. Rajz workshop. Aprócska néptánc.

Vértesboglár, 10 órától: Gyermeknap és falunap. 10 órától: Dodzsem. 11 óra: ASzakkör kiállítás-megnyitó. 14 órától: Ugrálóvár, hordóvonat. Arcfestés, csillámtetoválás. Kézműves vásárosok. Játszósátor kicsiknek. Vattacukor, popcorn, fagyi, jégkása, lufi. Büfé. Sütés-főzés, vacsora. 14–16 óra: Asztalitenisz-verseny. 15–16 óra: Tűzzománc workshop. 16 órától: Habparty! 17 óra: Miyawaki minierdő – a tankert avató ünnepsége. 17.30 óra: Önkormányzati elismerések átadása. 18 óra: A májusfa kitáncolása, döntése. Boglarer Weisse Rosen Tanzgruppe. 21 órától: Diszkó a ’70-es évektől napjainkig. Dj Nagy Sándor.

A Kiflihajó zenekar Rácalmáson muzsikál

Fotó: Kiflihajó

Június 2. (vasárnap)

Cece, 11–18 óra: Családi piknik a gyermeknap jegyében. Helyszín: a művelődési ház udvara. Gulyásfőző verseny. 11 óra: ASzakkör kiállítás-megnyitó (mézeskalács és gyertyakészítés szakkör). 11.30–13 óra: Mézeskalács-készítés és -díszítés. 13–14 óra: Ebéd. Lángos és limonádé. 14–16.30 óra: Kézműves-foglalkozás. Fabatkagyűjtés. Csillámtetoválás. Játékok. Akadályverseny. 17–18 óra: Csodahegedű – a Tihanyi Vándorszínpad zenés mesejátéka (nagyterem). (Cecéért Egyesület.)

Fehérvárcsurgó, 9–19 óra: 20. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok (május 31 – június 2.). Téma: Az öt érzék a kertben. Károlyi-kastély. Díszelnök: Herczegh Anita. Díszvendég országok: Franciaország, Belgium, Magyarország. A konferenciák kiemelt témája: füves- és sziklakertek, arborétumok. Koncert. Alba Regia Szimfonikus Zenekar.

Rácalmás, 15 órától: Városi gyermeknap. (Manóvár Óvoda, művelődési ház, sportcsarnok.) 15–20 óra: Pom-Pom „meséli” – tematikus játéktér. Kiállítás az oviban. Árnyékos elpihenős meseolvasás. Kézműves játszóház. Tárasjáték klub. Pónilovaglás. Légvár. Arcfestés és csillámtetkó. Hajfonás. Étel- és italárusok. Színpadi programok: 15–15.50 óra: Wass Albert – Strausz Tünde: Erdők könyve. Az Aranyszamár Színház előadása. 15.50–16 óra: A Manóvár Óvoda és Bölcsőde műsora. 16 óra: Megnyitó a művelődési ház színpadán. 16.30–17.30 óra: Extrém bike show a sportcsarnoknál. 18–19 óra: Kiflihajó zenekar.

Székesfehérvár, 11 óra: Kacor király. A Meseerdő Bábszínház előadása az Igézőben.

Székesfehérvár, 15–19 óra: Béke téri piknik. Kézműves-foglalkozás. Ólomkatona-öntés. Interaktív gasztro show Madarász Ildikóval. Betyár tanya, népi játszóház. 15 óra: Csókolom, hol a víz? A Kabóca Bábszínház előadása. 16 óra: Váradi Eszter Sára és Keller János operettműsora. 17.15 óra: A Pitypang zenekar családi koncertje. 18.15 óra: Táncolj velünk! Az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Junior csoportjának bemutatója. Táncház.

Velence, 10.30 óra: Hangok titkos élete. Családi Beatbox Színház. Fekete János „Jammal” interaktív zenei előadása, szerepjáték beatbox-szal. Helyszín: Meszleny-Wenckheim-kastély.

Június 3. (hétfő)

Bicske, 18 órától: A múlt kincsei – A jövő csodái. By me Treasure. Kárpátaljai népművészeti mintákkal díszített ruhakollekció bemutatója, valamint Pál István „Szalonna” és bandája közös színpadi produkciója. Helyszín: Petőfi Művelődési Központ. Együttműködő partner: Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület.

Székesfehérvár, 10 óra: Amigurumi kiállítás Csurgai-Horváth Valéria munkáiból a VMK Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető június 29-éig.

Székesfehérvár, 17 óra: Könyvbemutató a VMK Budai úti Tagkönyvtárában. Székely Nagy Annamária: Tárt karokkal – Levelek és találkozók. Könyv egy nagy családról és a szeretetről, amely összetartja.