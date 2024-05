A váli önkormányzat adott ki nyilvános tájékoztatót közösségi oldalán, mely szerint a Magyar Nemzeti Múzeum régészei kutatásokat végeznek a térségben. Erre, információink szerint azért van szükség, mert a területen dolgozó régészeti szakemberekhez folyamatosan érkeznek lakossági kérdések munkájuk kapcsán. A Magyar Nemzeti Múzeum arról tájékoztatta az önkormányzatot – és azon keresztül a lakosságot -, hogy a Váli-völgyben, azon belül is Tabajd és Baracska között 2023 novembere óta régészeti kutatások zajlanak, melynek topográfiai kutatása során derítik fel a terület régészeti lelőhelyeit. A kutatás a Nemzeti Régészeti Topográfiai Program része, amely a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének vezetésével, a Szent István Király Múzeum és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézetének közreműködésével zajlik. A tájékoztatóból az is kiderül: a régészek a terepi kutatásokat várhatóan 2026-ig végzik.

Forrás: Vál Község Önkormányzata

A szakemberek biztosítják a lakosságot arról, hogy a kutatások során roncsolásmentes vizsgálatokat végeznek, azaz terepbejárásaik alkalmával elsősorban a felszínen található leleteket gyűjtik be. Később azonban sor kerülhet fémkeresős leletfelderítésre és geofizikai mérésekre is, amelyek azonban – hangsúlyozták a szakemberek - nem járnak a talaj bolygatásával. De olyan területeket is átvizsgálnak, amelyeket épp szántottak vagy boronáltak. Vetésbe nem mennek – emelték ki a tájékoztatóban a Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei -, így elkerülhető a zöldkár okozása is. A régészek elsősorban az elkerítetlen szántóföldeket kutatják, de felkeresnek legelőket, füves területeket is. A régészeti kutatásokat a Fejér Vármegyei Kormányhivatalnak bejelentették.