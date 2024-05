A Szelíd Motorosok három-négy családból áll, és 2014 óta, covid-dal terhelt éveket leszámítva minden évben állít májusfát május elsején, ám nem várnak a hónap végére, pünkösd vasárnapján kitáncolják a fát a földből.

–Ez volt a nyolcadik alkalom, hogy állítottunk is és döntöttünk is májusfát. A kezdetek óta kicsit már kinőtte magát az egész rendezvény, így idén már volt légvár és csónakáztatás is, hogy egy kicsit még színesebb legyen az egész napi program. Mindig adunk lehetőséget főző csapatoknak is, de zsűrizés nincs, hiszen az egész nap arra épül, hogy lehetőséget teremtsünk ismerkedni, együtt lenni és barátkozni. Az idei csapatok száma nyolc volt, és bárki bármit főzött, készített, az eladásából származó támogatás valami fontos, nemes célt szolgált. Aki nekünk is adott finomságokat, azok éppen a helyi óvodát támogatták a kürtöskalács sikerének köszönhető bevétellel, de volt, aki palacsintát adott a támogatásért–mondta el kérdésünkre Nagy-Magyar Dóri, szervező.

A napvégén volt tombola és a kétszáz eladott szelvény bevétele a Szelíd Motorosok rendezvényeit segíti, hiszen egy évben kétszer is felvonulásokat tartanak a motorosok a faluban, sőt, karácsonykor három településen szórják a cukrokat a gyerekeknek.

Több mint százan voltak azok, akik ellátogattak az eseményre, ahol a Blues Henger is fellépett, de képviseltették magukat helyi vállalkozók is. Az Időutazó Rockband volt a tartalmas nap fő- és végpontja is egyben.