Május 16. (csütörtök)

Etyek, 18 óra: Az Etyeki Műhely eseménye. Kontur András szobrászművész kiállítása (Magyar utca 65.). Megnyitó. Köszöntőt mond: Lucza Gyula, az Etyeki Műhely Alapítvány kuratóriumának elnöke. Megnyitja: Fazakas Réka művészeti író, a kiállítás kurátora. Közreműködik: a Fellegajtó együttes (Farkas Annamária ének; Csillag Marianna hárfa, citera; Eredics Dávid, szaxofon, klarinét; Nagy Koppány, hegedű, koboz). Megtekinthető június 7-éig, keddtől péntekig 10–17 óra között, vagy előzetes egyeztetés alapján.

Martonvásár, 9 órától: A fény nemzetközi napja. (Agroverzum Tudományos Élményközpont, kastélypark.) 9, 10.15, 11.30 és 13.30 óra: A fény íze és színe az erdőben. Felfedező foglalkozás óvodásoknak és iskolásoknak. 9–14.30 óra: Kóstold meg a Napfényt! Foglalkozások diákcsoportoknak. 20 óra: Az éjszaka fényei. Éjszaki program a világító állatokról és növényekről. Felfedező élményséta felnőtteknek és családoknak. 21–22.30 óra: Az éjszaka lényei – fénycsapdázás – az éjszakai repülő rovarok. Éjszaki program felnőtteknek és családoknak.

Mór, 18 óra: Ki vagyok én, és hogyan legyek jól ebben a kusza világban?

Szily Nóra újságíró, pszichológus és executive coach előadása az Erzsébet téri Művelődési Házban.

Székesfehérvár, 17 óra: A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium volt és jelenlegi népzene tanszakos növendékei, tanárai 40+ jubileumi műsorral és táncházzal várják az érdeklődőket, családtagokat, barátokat, rokonokat, az iskola minden növendékét és tanárát a Szent István Művelődési- és Hitoktatási Házba.

Székesfehérvár, 18 óra: Parnasszus kortárs apostolai – irodalmi est sorozat. Helyszín: Igéző, Szabad Színház. Shakespeare-szonettek újra fordítva. Fazekas Sándor műfordító, irodalomtörténész újra elhozza a Shakespeare-kötetét, hogy megválaszolja az előző esten elmaradt kérdéseket. Beszélgetőtárs: Takács Tamás. Velence, 16 óra: MoziKlub a Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtárban. Koltai Róbert: Sose halunk meg (magyar játékfilm, 86 perc, 1993). A vetítést követően Deák Balázs filmesztéta segítségével értelmezik, elemzik a látottakat.

Rácalmási Passió. A keresztény hagyományok megőrzése, egyúttal az ünnepek megújítása fonódik egybe a települési összefogással színre vitt passiójátékban

Fotó: Szilágyi Irén

Május 18. (szombat)

Alap, 17 óra: Elmebaj(nokság). Játékos kvízdélután 4 fős csapatoknak az Arany János Művelődési Házban.

Alcsútdoboz: Vál-völgyi zsúr. Nyár a réten. Alcsúti Arborétum. (Idén is ingyenes mindenki számára!) Nagyszínpad: 16–17 óra: Elefánt. 17.30–18.45 óra: Valmar. 19.10–20.10 óra: Korda György és Balázs Klári. 20.40–21.30 óra: Don’t Stop the Queen. 22–23.15 óra: Majka. Kisszínpad: 13.30–14.30 óra: Tücsök zenekar. 15–16 óra: Farkasházi Réka és a Tintanyúl. 16.45–17.30 óra: Unique. 17.40–18.10 óra: Király Viktor. 18.40–19.10 óra: Sipos F. Tamás. 19.45–20.45 óra: Manuel. 21.30–22.30 óra: Radics Gigi. Kiegészítő programok (vasárnap is): Kempf Patrik, BMX-bemutató. Rippel Akadémia. Best FM kitelepülés. Bor és gasztro falu. Játékok: öko-játékok gyerekeknek. Kézműves-foglalkozások. Picik sátra. Vakondjáték. Arcfestés, csillámtetoválás. Pöttöm szálló, Anikó néni mesés gyermekmegőrzője. Smart Kids Gyermekfejlesztő Központ: Home ball. Reflex aréna. Teqball. Falmászás. Rekeszépítés.

Ercsi, 11 óra: „Julcsika, Tercsike” nemzetiségi dalostalálkozó. 15 éves a Jorgováni Rác Kórus. (Eötvös József Művelődési Ház.)

Gárdony, 8 órától: VI. Opel Találkozó. Gárdony, Surfcamping (Harcsa utca). Kipufogó hangnyomás. (Mutasd meg, mennyire dörög a géped!) Zenei hangnyomás. (Kinek a rendszere szól a legszebben?) Autós limbó. (Vigyázz a lökhárítódra!) Autó-szépségverseny. (Kié a legszebb Opel?) Felni kitartó. (Ki bírja a leghosszabb ideig?) Autóhúzás, a közösség erejére építve. Versenyek nőknek és férfiaknak. Lépj be az opelesek csapatába! Az állatbarát kempingben lesz trambulin és játszótér. Este pedig hatalmas buli!

Gárdony, 9.30–11.30 óra: Családi aprócska délelőtt a Nemzedékek Házában. Aprócska népi játék és tánc. Bütykölde kreatív sarok. Mesekuckó. Buborékeső. Hangszersimogató. (Regisztrációhoz kötött.)

Gyúró, 17 óra: A Felvonási Tünetek Színjátszó Műhely bemutatja: Játszma (éjszakai pár-baj két részben). Helyszín: a faluház és könyvtár. Edward Albee: Nem félünk a farkastól című drámája nyomán fordította: Murzsa Kata. 14 éven felülieknek ajánlott. Szereplők: Mészáros Géza, Szalay Csilla, Trepák László, Murzsa Kata. (Az előadás ingyenes. Az adományok a társulat további munkáját segítik.)

Iváncsa, 18.30 órától: Iváncsai tavaszi fesztivál a Fő téren. 18.30: Kapunyitás. 18.30 és 0.30 óra: Dj Benks. 20 óra: Dér Heni. 21 óra: Pápai Joci (élő koncert). 22.45 óra: Lmen Prala. 23.45 óra: Desperado. 03 óra: Kapuzárás.

Kápolnásnyék, 16.30 óra: Orgonák éjszakája. Egy éjszaka a hangszerek királynőjével. Fellépők: Áchim Erzsébet Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett orgonaművész és Kriszta Kinga magánénekesnő (szoprán). Helyszín: Jézus Szíve-templom. Műsor: Charles Gounod: Marche solennelle. Giacomo Puccini: Salve Regina. Felix Mendelssohn-Bartholdy: Andante és Allegretto a B-dúr szonátából. Edvard Grieg: Solvejg dala. Szőnyi Erzsébet: Bölcsődal. Ott Rezső: Domine, da mihi… Marco Enrico Bossi: Chant du soir. Pietro Mascagni: Ave Maria. Marco Enrico Bossi: Allegretto. Wolfgang Amadeus Mozart: Halleluja. Eugéne Gigout: Toccata.

Kisláng, 9 órától: Pünkösdi falunapok. Lángföldi „parasztudvar” (Kossuth utca 68.). Állatsimogató és ugrálóvár. Élő állat tombola. Kemencében sült kolbász ajándék limonádéval. Csapolt sör. Kézműves termékek vására. Kosárfonás és vessző termékek vására. 14 óra: Kisláng leggyorsabb „csirkefogóját” keresik (ügyességi verseny a baromfiudvarban). 15 óra: Tombolasorsolás. Pünkösdi piknik a réten: 9–21 óra: Kisláng Kupa (U9-es focitorna). 10 óra: Baba-Mama Klub Gabi nénivel. MondNóta foglalkozás Nagy Imolával. 10.45 óra: A pünkösdi gyermekrajzpályázat eredményhirdetése. 11 óra: Bóbita és Bendegúz gyermekkoncert. 12 óra: Manóföldi vigadalom (zenés, interaktív mesejáték). 13 óra: Táncház (körtáncok, mondókás játékok). 14 órától: Pünkösdi királyok és királylányok ügyességi versenye. 15 óra: Kézműves-foglalkozások. 16 óra: Romwald Magic – Bihari Dániel bűvészműsora. 17 óra: Tűzrakás és szalonnasütés. 18–21 óra: Rét-Zene Molnár Tamással. (A két helyszín között lovas kocsi közlekedik.)

Martonvásár, 7–12 óra: Termelői piac (Piactér). 10–11 óra: Piac+Program. Játsszunk együtt! – Zenekuckó. Közösen zenélő, éneklő, táncoló élményteremtő gyermekprogram (BBK).

Nagyvenyim, 10–14 óra: Gyermeknap. Helyszín: a közösségi ház parkja. 10 óra: Habparty. 11 óra: Lufihajtogató bohóc. 13 óra: Alma együttes. További programok: Ugrálóvár, cukorkaágyú, kézműves játszóház, trambulin. Sakkparty a Pásti testvérekkel. Kalandkamion. Vattacukor, popcorn, kürtőskalács. Retró versenyek a Vöröskereszt Nagyvenyimi Alapszervezetének szervezésében.

Pákozd, 14 órától: 32. Pákozdi Nemzetközi Sárkányeresztő Találkozó (Sárkánydomb). 14 órától: Íjászat gyerekeknek és felnőtteknek. Pedálos gokartpálya. Népi játékok. Sárkányreptetés. Jó hangulat. 15 órától: Vezetett kalandtúra családoknak, baráti társaságoknak. Büfé egész nap.

Pákozd, 15 órától: Sárkányvadászat a Sárkánydombon (családi vetélkedő). Feladatok: íjászat, iszapjárás, gránátvetés, légpuska lövészet, BakaLand akadálypálya, sárkányok megtalálása, kincskeresés detektorral, meseszereplők felismerése. (A Pákozd Hadtörténeti Kegyeleti Csoport szervezésében.)

Perkáta, 10 órától: Mosolynap. Helyszín: a Győry-kastély kertje. 10 óra: Andi bohóc. 11 óra: Gyermek aerobic bemutató. 11.30 és 16 óra: Cukorágyú a gyerekeknek. 14 óra: Masni és Pocó, interaktív műsor. 15.15 óra: Mancs őrjárat, óriás figurák játéka. Marshall, Chase, Skye Rider. 16.30 óra: Orbán Zsolt és Reiprich Gábor gitár előadása. 18 óra: Irigy Hónaljmirigy. 19.30 óra: Dj Pusi, szabadtéri diszkóparti a ’90-es évektől napjainkig. Egyéb programok: 14–18 óra: A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának bemutatója. KRESZ-tábla óriás kirakó. Drog, részeg szemüveg, prevenciós eszközök bemutatása. Internetes áldozattá válási megelőzési tanácsadás. Bite Safe regisztrációs lehetőség. Ninja warrior pálya a bátraknak. Légvár, népi játszótér, csillámtetkó, arcfestés. A Black Hole szimulátor díjmentesen használható. Minifánk, kürtőskalács, hot-dog, vattacukor. Kézműves vásározók. Büfé. Érkezik a Magáriusz vidámpark!

Sárosd, 12 órától: Roma nap a művelődési ház udvarán. 12 óra: Főzés (babgulyás). 14–20 óra: Légvár. 15 óra: Vetélkedő gyerekeknek. 17 óra: Szentikék, bábelőadás. 18 óra: Közös vacsora. 20 óra. Cigány bál. Fellépő: Gingi és zenekara.

Székesfehérvár, 9.30–12 óra: Játs(s)zma. Családi társasjáték délelőtt az Aranybulla Könyvtár Alapítványnál. Játékmester: Kozma Ferenc.

Székesfehérvár, 10.15–12.15 óra: Az illatos Sóstó. Fedezzük fel együtt a virágzó természetet! A vadvirágok birodalma. Sóstó Látogatóközpont.

Székesfehérvár, 10 órától: 23. Kortárs Művészeti Fesztivál. Bartók Béla tér. 10–16 óra: Egy tenyérnyi művészet – workshop Paczona Márta textilművész vezetésével. 15–17 óra: Stencilezz! – Papírforma-workshop Varga Gábor Farkas grafikusművésszel és Simon Ágnessel. 15–18 óra: Teregetés – workshop, vezető alkotók: Revák Katalin és Végvári Beatrix.

Székesfehérvár: 23. Kortárs Művészeti Fesztivál. A Székesfehérvári Művészek Társasága szabadtéri projektjei: Fej installáció (az SZMT közös projektje, alkotó-tervező: Falvay Miklós). Fénypavilon (az SZMT közös projektje 21 művész műveivel, alkotó-szervező: Mosberger Róbert). Holmi – kiállítás pavilonon (SZMT közös projektje, 9 alkotó 22 művével, szervező: Büki Zsuzsanna képzőművész). „Nem a ruha teszi” – Kiss László fotóművész kiállítása. „Akinek nem inge…” – Tóth Adrien grafikusművész kiállítása abszolút utcaszinten. Térbeli művek, installációk – Arany Gold Zoltán, Mosberger Róbert, Szentes Ottokár alkotásai és Ecsedi Mária művészzászlója.

Székesfehérvár, 14–19 óra: Maroshegyi családi mesenap és városrészi piknik. Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, M. Tóth István tér. A színpadon: 14.15 órától: Táncolj velünk! Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Junior csoportja. 15 óra: A papucsszaggató királykisasszonyok – Magyar Népmese Színház. 16.45 óra: Egyszer egy királyfi – Kuttyomfitty Társulat. 18.15 óra: A Pitypang zenekar koncertje gyerekeknek. Szabadtéri programok: Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület – jurta bemutató és íjászkodás. Mesekert. Lovaglási lehetőség. Felhővadászat. Mesés állomások. Könyvvásár a könyvtár régi könyveiből. M-Art Egyesület – mesés kézműves-foglalkozások. Piros lábasos nosztalgiajáték – Vándorjátszóház. Tarisznyás Műhely – fűz népi játéktér. Fanyűvők Játszóház – kosaras körhinta és népi játékok. Büfé. Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője és Székesfehérvár Megyei Jogú Város támogatásával. (A program ingyenes.)

Székesfehérvár, 15 órától: Piknik a belvárosban, a Városház téren. (Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ.) Színpadi programok: 15.30 óra: Táncolj velünk! Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Junior csoportja. Rögtönzött táncház Sipos Dániel és Palánki Réka vezetésével. 16 óra: A Pitypang zenekar gyermekkoncertje. 18 óra: Gájer Bálint, a „swing hercege” szórakoztatja a közönséget. (A program ingyenes.)

Székesfehérvár, 15 óra: Beszélgessünk egy jót! Domány Adél művészettörténész rendhagyó tárlatvezetése. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, állandó kiállítás. (A részvétel belépőjegy váltásához és előzetes regisztrációhoz kötött.)

Székesfehérvár, 17 óra: Orgonák éjszakája. Hannfried Lucke orgonaművész orgonahangversenye a Szent István-székesegyházban. Műsor: Liszt: Bevezetés és fúga Bach 21. „Ich hatte viel Bekümmernis” kantátája alapján. Mozart: f-moll Fantázia. Sweelinck: Malle Sijmen. Bach: „Nagy” g-moll fantázia és fúga. Novák: Prelúdium egy morva témára. Liszt: Evocation à la Chapelle Sixtine. Hannfried Lucke: Improvizáció egy adott témára. Balázs Ádám: Fanfare Ungarico.

Székesfehérvár, 17 órától: 23. Kortárs Művészeti Fesztivál. Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ és környéke (Fürdő sor). 17 óra: Ékszerkészítő workshop Szerencsés Gabóval. 17 óra: Rukkola – a BIPP Társulat helyzetgyakorlatos előadása és workshopja. 18 óra: Showcase – Szabó Roland, a Diáknapok könnyűzenei kategóriájának győztese. 18.30 óra: Csalár Bence divatújságíró, divatszakértő előadása a fenntartható divatról. 19.15 óra: Hamvas Béla: Átlépésben – hangszerekre és emberi (nem mesterséges) gondolatokra komponált igazságkeresés, előadja: Ács Dominika, Dobri Dániel és Nagy Péter. 20.30 óra: Blahalouisiana-koncert.

Korda György és Balázs Klári is fellép szombaton, a Vál-völgyi zsúron

Fotó: Varga Imre

Május 20. (hétfő)

Csór, 16 óra: Pünkösdhétfői séta könnyű terepen. Találkozás a művelődési háznál. Visszaérkezés kb. 18 órakor. Levendula Természetjáró Egyesület.

Rácalmás, 15 óra: XI. Rácalmási Passió. Előadás a Jankovich-Kúria Rendezvény- és Turisztikai Központban. A keresztény hagyományok megőrzése, egyúttal az ünnepek megújítása fonódik egybe a települési összefogással színre vitt passiójátékban. Csaknem 60 fős szereplőgárda! Jézus Krisztus szerepében Kiss Viktor festőművész. Alkotók: Művészeti vezető: Szabó Sipos Barnabás Jászai Mari-díjas színművész. Zenei rendező: Tausz-Tóth Mariann. Közreműködik: a Rácalmási Glória Kamarakórus, Várai Áron (Góbé és Korinda zenekar), Gulácsi Anita, Gulácsi Zoltán, Tausz Krisztián. (A belépés díjtalan.)

Székesfehérvár, 9–10 óra: Pünkösdhétfői ingyenes body-ball edzés a Halesz Parkban. (Gyerekeket már 9 éves kortól lehet vinni.)