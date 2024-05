A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely is csatlakozik a szombaton tartandó országos Emlékhelyek Napja programsorozathoz. Az érdeklődőket hadtörténelmi témájú családi vetélkedők várják 10 és 16 óra között, valamint Élet a lövészárokban című hagyományőrző bemutatókat is láthatnak korabeli fegyverekkel és eszközökkel. 10.30-tól óránként indulnak tematikus szabadtéri tárlatvezetések a KEMPP-ben, illetve 11.00 és 13.00 órai kezdettel lesz raptor lézerharcjáték is – tájékoztatott az ÖKK.

14.00 órakor nyitják meg a Katonazenészek, katonák című időszaki teraszkiállítást, majd 15.00 órakor kezdődik a Zene–Történet című beszélgetés Szabó Balázs zenetörténésszel a katonazene évszázadairól, jelentőségéről, és Fricsay Richárd egykori karmester szerepéről. A programban közreműködik a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar.

További részletek a KEMPP honlapján olvashatóak.