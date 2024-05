A jó levegő ugyan átmenetileg kissé füstössé vált, amikor a főzőversenyre benevezett tíz csapat tüzet gyújtott a bográcsok alatt, hogy bebizonyítsák, ők főzik a környék legfinomabb fogását. Rotyogtak hát a babgulyások, a birkapörköltek és más étkek, miközben fogyott az asztalokra kitett pogácsa, zsíros vakarcs, szarvas-szalámi és egyéb finomságok, hogy a pálinkát már ne is említsük! Ha jártak már ilyesféle rendezvényen, tudják, hogy megy ez ilyenkor. A főzőversennyel párhuzamosan indult a kispályás focikupa, amelyen 17 csapat mérte össze a tudását. A pálya mellett a gyerekek szorgalmasan ugráltak a levegővel felfújt várban, illetve rúgták a speciális labdát a darts focin, ami aztán – persze nem véletlenül - odaragadt a táblához. Kissé odébb lövöldözni is lehetett az alkalmi paintball pályán, aminek a szomszédságába hordták össze a délutáni parasztcsávó vetélkedő kellékeit. – Évek óta nem rendeztük már meg ezt a versenyt a faluban, pedig azelőtt is nagy érdeklődés és sok nevező mellett zajlott. Hála istennek, szép idő van és sokan kijöttek a majálisra és örömmel látom azt is, hogy az újonnan beköltözők közül is vannak itt többen – mondta Böjte Richárd, polgármester nem sokkal azután, hogy véget ért csapata mérkőzése a kispályás tornán.

Ha még nem látták volna: ilyen a darts foci

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

A parasztcsávó verseny mellett volt kézműves foglalkozás gyerekeknek, tánc-, kutyás és tűzoltóbemutató, légpuska lövészet és a végén a habparti sem maradt el. Elmaradt viszont a bál, hiszen csütörtökön munkanap, ráadásul még nincs két hete, hogy jótékonysági bált tartottak a pázmándi gyermekek javára. Ami bevétel pedig az idei majálison bejött, azt a Pázmánd SE-nek ajánlják fel.