A nemrégiben lezajlott városi virágosítás közös munkájának sikerén fellelkesülve a Polgárdi Széchenyi Általános Iskola tanulói is megszépítették az iskola főépületének közvetlen környezetét. Számolt be a Polgárdi Hírek. Balkonládákat és udvari virágládákat töltöttek meg tápanyagban gazdag virágfölddel. Majd a gyerekek, ki-ki a saját otthoni tapasztalatait felhasználva, míg mások a padtársak keze munkáját ellesve, teleültették a területet színes egynyáriakkal. Most már csak egy fontos feladat maradt, rendszeresen locsolni kell a növényeket, hogy megszépíthessék az iskolások mindennapjait.