Mielőtt rátérnék motivációira engedje meg, hogy egy kicsit a múltba révedjünk. Az emberek mindig is szeretik tudni, hogy kiből lesz a cserebogár! Mit lehet tudni Önről?

– 46 éves, két gyermekes anyuka vagyok. Születésem óta Vértesacsán élek családommal, ide kötnek a gyökereim. Már gyerekkoromban is szerettem a körülöttem lévő közösségért tenni. A valahová tartozás érzése mindenkiben megvan és a közösség által adott erő az, ami átlendít minket a nehézségeken, bármilyen nem várt feladattal is kell megbirkóznunk az életben. Számomra Vértesacsa és az itt élő emberek ezt adják, büszke vagyok rá, hogy itt élek, hogy itt nőttem fel. 14 éves korom óta táncolok a Német Nemzetiségi Tánccsoportban és 2010 óta a tánccsoportot fenntartó egyesület elnöke vagyok. Jelenleg kereskedelmi ügyintézőként dolgozom egy nyílászárót gyártó cégnél, ahol projektek levezetése a feladatom az árajánlatok készítése mellett, így sok pályázatot készítettem a vértesacsai civil szervezeteknek és az egyházközségeknek is. Szeretném a tapasztalataimmal, teljes szívvel a falumat szolgálni!

Rátérve a választásokra: miért döntött úgy, hogy elindul az önkormányzati választáson polgármesterjelöltként, milyen célok vezérelték ebben a döntésében?

– Szeretek az emberekért tenni, nem tudok nemet mondani, ami nem mindig jó, de ez vagyok én. Mindig azon jár az eszem, hogy mit lehetne jobban csinálni, mire van szükség és azt hogyan lehetne megvalósítani. Vértesacsa az otthonom. Látom, hogy mennyi mindenre lenne szükség a településen. Olyan emberek állnak mögöttem a településen és azon kívül is, akik segítségére bármikor számíthatok! Szeretném megmutatni, hogy ez a település mire képes, összefogással és szeretettel a szívünkben.

Kara Nikoletta (Középen), a Fidesz-KDNP vértesacsai polgármesterjelöltje és csapata.

Fotó: Interjúalany

Polgármesterként milyen irányvonalat képviselne, vagy akár min változtatna az eddigieken?

– Megválasztásom esetén törekszem az ésszerű fejlesztések végrehajtására és a folyamatos kommunikációra a település lakosaival. Fontos számomra, hogy településünk egy összetartó közösség legyen és mindenki azt érezze jó Vértesacsainak lenni! Ahogy korábban említettem is, a valahová tartozás érzésének az erősítése a legfontosabb, hogy az itt élők tudják, ide tartoznak és számíthatnak megválasztott polgármesterükre és képviselőikre, mert ez egy szolgálat, ahol értük dolgozunk és a településért.

Ahogy szokták mondani: kell egy csapat! Hogyan néz ki az öné?

– Kilenc képviselőjelölt van, hat helyre, így éles versengés várható. A csapatom nagyon megbízható, szakmailag felkészült, elszánt és tettre kész emberekből áll: építőipari vállalkozó, önkormányzati képviselő; gyermekekkel foglalkozó alapítvány kuratóriumi tagja; önkormányzati képviselő, közösség építő; Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, vállalkozó.

Mit jelent Önnek ez a falu, ez a község?

– Vértesacsa az otthonom! A közösség a mindennapjaim része. Nem telik el nap, hogy ne tennék, intéznék valamit a közösségért. Polgármesterjelöltként is kérem megtisztelő bizalmukat és támogatásukat a csapatom tagjainak a júniusi önkormányzati választásokon.