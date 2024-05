Az okostantermek kialakításának elindítója és mozgatórugója a kezdetektől fogva a város önkormányzata volt.

–Amikor az okostanterem programot elindítottuk, akkor abból az alapelvből indultunk ki, hogy a mai fiatalok, a mai diákok bármelyik iskolába is járnak, a digitális világba nőnek bele, és ezt kell majd megtanulniuk. Emellett fontos az is, hogy ez a tudás felnőttként is segít nekik érvényesülni, megtalálni a saját helyüket. Így indult el az Alba Innovár és ezen a digitális élményközponton keresztül cégek támogatásával, iskolák, intézmények együttműködésével megvalósult a cél, hogy minél több iskolában legyen okostanterem. Az általános iskolákban már a végéhez érünk a programmal, de az Aranyban különleges helyre került ez a okostanterem, ami abszolút készség és képességfejlesztő–fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.

A bemutatóórát a meghívott vendégek, adományozók, városi vezetők előtt tartották meg a pedagógusok és a tanulók, színvezérelt robotokkal és az újraélesztés fontos részleteivel.