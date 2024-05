A Fa Nándor nyomdokaiba lépő magyar vitorlázó célja, hogy folytassa a felkészülést az év végén rajtoló Vendée Globe-ra. Most már mindent ennek rendel alá. Ezért indul majd el a május 29-én New York-ból startoló és a franciaországi Les Sables d’ Olonne-ba érkező New York Vendée versenyen. A készülődő mezőnyben egyébként ott látjuk Conrad Colmant is, akivel Fa Nándor párosban vett részt a Barcelona World Race 2014-2015 kihíváson a Spirit of Hungary nevű saját hajójával, amellyel aztán befejezte pályafutását. A magyar vitorlás akkor a hetedik helyen végezve, 110 nap alatt kerülte meg a Földet. Érdekesség, hogy az új-zélandi 31 évesen a legfiatalabb, Fa Nándor 61 évével akkor a mezőny legidősebb tagja volt. A New York Vendée versenyen szerepel Fa Nándor korábbi hajója, az ex Spirit of Hungary is, csak most már D'Ieteren Group a neve és egy belga irányítja.

A csapat indulás előtt, a kikötőben. Ezúttal ketten kísérik el Szabolcsot a következő képzeletbeli rajtvonalig

Fotó: Szabi Racing Kerekes Zsombor

Fa Nándor mentoráltjának, Weöres Szabolcsnak a következő két hétben az a legfontosabb feladata, hogy biztonságban átvigye a hajót Amerikába, közben pedig adatokat gyűjtsön, tovább kalibrálja a műszereket, illetve kipróbálja az új elektronikus fejlesztéseket. A hajón hárman utaznak, az orosz Irina Gracheva mellett Sükösd Balázs dolgozik vele a fedélzeten. A szokásos időjárási frontokon ezúttal is át kell majd kelniük, és mivel északnak haladnak, bizony nem lesz melegük.

November 10-én negyven vitorlázó vághat neki a szóló Föld-kerülésnek. Szabolcs második magyarként indulhat a vitorlázás Everestjének is nevezett tizedik Vendée Globe-on, a világ legnehezebbnek számító sportversenyén, amelyen a résztvevőknek egyedül, külső segítség és kikötés nélkül kell körbe hajózniuk a bolygót. Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője a keresztapja a hajónak, amely több mint tízezer tengeri mérföldet teljesített tavaly sikerrel a nagy cél érdekében. Ezek a mérföldek pedig a tapasztalatokkal együtt folyamatosan tovább gyarapodnak majd.

Egy emlék a múltból: Fa Nándor és Conrad Colman tíz évvel ezelőtt

Fotó: Spirit of Hungary

Aki követni szeretné a New Europe útját, itt láthatja a pillanatnyi pozíciót: https://my.yb.tl/szabiracing?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR23FPa3jAWlhGJglGGLCP9wHmuk3NAKlWLgeqEWEG-ZxgE4cszHTnNrAu8_aem_AZzVf1IuIa2LmqVeVDkrBTpxH_ZD7teQkQt_MSIjqF_4JUvMkeEFTGBdM88okcceeMU2M0OLy38m7SM2zlntWy57