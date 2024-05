A csütörtöki angol érettségihez hasonlóan a német érettségi is négy részből áll, illetve ezek pontozása is ugyanúgy zajlik. E szerint az első rész szövegértési feladataira 33 pont szerezhető, a második részben a nyelvhelyességre 18 pont, a harmadik részben a hallott szöveg értésre szintén 33 pont és az utolsó rész íráskészség feladataira ugyancsak 33 pont. Összesen tehát itt is maximum 117 pont szerezhető és 180 perc áll az érettségizők rendelkezésére, hogy kitöltsék a feladatlapokat.

Ami a témaköröket illeti a vizsgázók németországi trópusi szigettel, a Good bye, Lenin színészével és nyelvtanuláshoz használható applikációkkal is találkozhatnak az első, szövegértési részben. A konkrét feladatok között szerepelhet: feleletválasztós, igaz-hamis, összepárosítás, csoportosítás, kiegészítés, rövid választ igénylő kérdések vagy kiemelt részek helyének azonosítása. Nyelvhelyességnél lehet például hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy megadott szókészletből vagy szövegkörnyezetbe illő kifejezés kiválasztása, de kiemelt mondatrészek helyének azonosításával és a megadott szavak szövegbe illesztésével is találkozhatnak a tesztlapon. A hallott szöveg értéshez kapcsolódó feladatoknál – a fentieken túl – találkozhatnak még olyan feladatokkal, hogy az elhangzott információkat időrendi sorrendbe kell tenniük. Végül pedig az íráskészség, ahol egy rövidebb és egy hosszabb szöveget kell írniuk a megadott stílusban és szövegfajtában – olvasható az eduline honlapján.

Ehhez hasonlóan épül fel az emelt szintű német érettségi is, de itt már 240 percük van a diákoknak és 120 pontot szerezhetnek.