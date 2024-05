Az idei ’falunaptár’ már a tavalyi képekből készült, minden hónapnak volt saját nyertese, így egy igen színes naptár született az idei évre. A bekerült képeket év elején ki is állították, a készítőik pedig díjakat vehettek át, de azokat a képeket is meg lehetett tekinteni egy külön paravánon, amelyek nem kerültek be a naptárba.

Mivel a kezdeményezés igen népszerű volt a tavalyi évben az önkormányzat úgy döntött, hogy ismét útnak indítja és nemrég megszavazták a májusi nyertes képet is. Varga Tünde, a község polgármestere lapunknak elmondta: a naptárfotó pályázat célja elsősorban a közösségépítés, illetve hogy olyan képek készüljenek a településről vagy a településen, amelyek korábban még nem.

Alább mutatjuk az idei év nyertes fotóit, amelyek már biztosan helyet kapnak a jövő évi naptárban.

Január

Fotó: Szűcs Adrián

Február

Fotó: Faragó Fanni

Március

Fotó: Magyari Antónia

Április

Fotó: Faragó Dorina