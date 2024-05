Több évfordulót is ünnepeltek a Hangistállóban, e különleges helyszínen, az idei sajtmajálison. Ribli Ilona csellóművész, a hely háziasszonya és megálmodója töretlenül hisz a műfajok összhangjában, s ennek szellemében szervezi férjével, Kolzsvári Mihállyal immáron tizenöt esztendeje a Hangistálló-beli rendezvényeket. Országszerte sokan ismerik a logójukat, a zongoratestű tehenet, e kedves és szellemes grafikát, amit a Pajtakult TV2-n futó sorozatában is felvillantanak minden beharangozó műsor alkalmával. A Fonó Budai Zeneház felkérte a nagyegyházi koncertterem és rendezvényközpontot a csatlakozásra, kik illenének jobban e műfajötvözethez? Vidék, paraszti kultúra, agrárhagyományok, folklór, kézművesség – ez utóbbi tárgyakkal, étkekkel.

Fotó: Zsohár Melinda / FMH

Maga az egykori Batthyány-féle birtok istállójának átlényegülése tizenöt esztendeje történt, az eredeti funkcióját külsejében megőrző épület a tájhoz tartozik. Szép a felújított mivoltában, s az eléje épített nyitott kemencés konyha csak fokozza a népi és vidéki életérzés romantikáját; a tágas tér, a körben álló házak, s a vásárokhoz dukáló fa-kirakodó asztalok stílusban tartják a rendezvényeket. Kézműves sajtkészítők ugyan kevesebben érkeztek, mint máskor, de a választék így is teljes volt. Ám több kulturális esemény társult a sajtosok mellé, annál is inkább, mert Ribli Ilona elkötelezett zenei „nagykövet”. Amikor annak idején hitetlenkedtek azon, hogy itt nem arat közönségsikert a komolyzene, rácáfoltak a nézőszámok. Populáris zenei műfajokban a magas színvonalúakat választották, s megtöltötték a nézők az istállóból kulturális térré emelt színhelyet. Az idén negyven éves Danubius vonósnégyes csellistája Ribli Ilona, s a népi kultúrát – néptáncot, népzenét - éppúgy szívvel pártolja, mint a magas művészetként számon tartott komolyzenét.

Fotó: Zsohár Melinda / FMH

Tíz éve rendezték meg a nagyegyházi Hangistállóban és udvarán az első sajtmustrát, majd öt éve nevet változtattak, mivel a rendezőtársak máshová szegődtek. Azóta sajtmajálisként ismert az ide kötődő kétnapos rendezvény, s több kézművest, muzsikát és táncot kapcsoltak a sajtok kóstolójához és vásárához. Lónya Balázs az Eger melletti Ostorosról ötödik éve rendre elhozza termékeit, szíves visszatérő. Keller Brigitta Tatáról érkezett, félkemény és füstölt tenhéntejes sajtjai népszerűek, kis darabokban a kóstoló edénykéből eszegették a gyerekek is, míg nézelődtek. Brigiék Tata közelében öt fejőstehenet tartanak, igazi gazdasszonyként tanult bele a sajtkészítésbe, szenvedélyként űzi a kézműves élelmiszer készítést. A héregi Molnár László és párja, Szilvi a jersey-tehenek által adott, igazoltan kazein- és laktózmentes tejből cheddart is alkotnak, s egyéb delikáteszeket. Bor, kürtőskalács is kínálta magát, s a nyitott konyhában puliszkát, gulyáslevest és sztrapacskát főztek. Fenyvesi Attila és Siklósi Eszter Tökről érkeztek, tűzzománc ékszerekeiket mutatták be, s a vállalkozó gyerekekkel együtt alkottak saját darabokat. A mini kemencében ki is égették a legszebbeket. Albert Tamás vén olajfákból szeletelt korongjai és hasábjai mellett grillezésre alkalmas fűrészport, aprítékot hozott a szabadtűzi ételkészítés ínyenceinek.

Fotó: Zsohár Melinda / FMH

A folklór jegyében Szokolai Dongó Balázs muzsikált, fellépett a bicskei Mayer Néptáncműhely, s Felcsútról a Fütyülős Néptánccsoport. A többi között még itt volt a szárligeti Cifraliget táncegyüttes, Gyöngyöspatáról a Bab zenekar Balogh Edina vezetésével. Szöllősi Viviennel lovagoltak a legkisebbek, a Kassai lovas-íjász törzs bemutatót tartott. Az első nap kora estéjén a tatai Arcidra zenekar, a Dal döntőjéből megismert tehetséges fiataljai is ízelítőt adtak produkciójukból. Az időjárás, a májusi idill a legkiválóbb háttérrel szolgált a családias hangulatú kétnapos sajtmajálishoz. A Hangistálló belső terében Sarvaicz-Papp Julianna festőművész képeiből nyitottak kiállítást Mészáros Kartal polgármester és Kiss Béláné alpolgármester közreműködésével.