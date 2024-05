A fergeteges hangulatot a kálozi és a dégi nyugdíjas egyesület tagjainak műsora fokozta, majd sportbemutatók színesítették a délutánt.

A nap megkoronázásaként pedig megérkeztek a motorosok is, több százan gyülekeztek a sportpályánál, hogy aztán valamivel három óra után elindulva megmutassák magukat a falubelieknek. Útjuk során ellátogattak Nemes Gyula lelkipásztor is, aki Isten áldását kérte a közösségre, hogy vigyázza és óvja az úton közlekedőket. A lelkipásztor kifejtette gondolatait a motoros és az út kapcsolódásáról és arról, hogy nemcsak a jármű és a vezetője, hanem egy tőlünk magasabb erő, az Úr is velük van és kíséri őket, hogy épségben hazaérjenek.