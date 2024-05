Folytatódik Velencén a háború, amely az önkormányzati választások előtt a „betonba fojtott” tópart irányába irányította a lakosság figyelmét. 2019-ben éppen az önkormányzati választások előtt két nappal sikerült letenni a velencei uszoda alapkövét, melynek torzója öt évvel később is szégyenfoltként virít a velencei központ mellett. Az akkor felállt új képviselő-testület, Gerhard Ákos polgármester vezetésével ugyanis megtiltotta a kivitelezés folytatását. Ezek a tények, ahogy az is: sem orvosolni, sem továbblépni nem sikerült az akkor befagyasztott helyzetből. A választási hajrában a polgármesteri posztért újrainduló Gerhard Ákos ezt a kínos ügyet is megemlítette „Számadásában”, melyet a Velencei Híradóban közölt. Ebben olyan állításokat tett, melyek mellett már nem tudott elmenni az a Velence Plus Kft. sem, amely a velencei uszoda építésének projektjét irányította. De citáljuk ide először a polgármesteri gondolatokat: „Először is megkaptuk az engedélyek és anyagi fedezet nélkül elkezdett FINA versenyuszoda betonalapját. Egy olyan jogellenes építkezést, amelyhez a város korábbi fideszes polgármestere egy legalább 500 millió forint értékű, a város tulajdonát képező tóparti telket mindenféle jogi szabályozás, biztosítékok és képviselőtestületi döntés nélkül ingyen átadott egy sajtpapíron annak a befektetői körnek, amely végül betonba fojtotta a tópartot” – két mondat mindösszesen, melyeknek azonban minden szavára külön-külön is reagálnia kellett a társaságnak. A feol.hu-nak eljuttatott közlemény szerint Gerhard Ákos „szándékosan meghiúsította” az uszodaberuházást, és a fent leírt polgármesteri gondolatmenet „okiratokkal igazolt tényekkel ellentétes állítások hosszú sora”.

A közlemény leszögezi, a Velence Plus Sport, Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lett volna az uszoda építtetője, amely hangsúlyozza: „az uszoda építése érvényes és hatályos, jogerős építési engedély alapján teljesen jogszerűen kezdődött meg.” Majd pedig arra a részre reagálnak, hogy az önkormányzatnak nem volt anyagi fedezete az építkezésre: az állítás ugyan „igaz, de erre nem is lett volna szükség, mivel az építkezés forrását a Velence Plus Kft. biztosította volna az akkor hatályos jogszabályok alapján igénybe vehető társasági adó felajánlásokból (TAO támogatás), ami gyakorlatilag teljeskörű állami támogatást jelentett volna. Ezen forrás egy része már a Velence Plus Kft. bankszámláján rendelkezésre állt az építkezés megkezdésekor, egy másik része rendelkezésre állt az MVLSZ erre elkülönített számláján, a fennmaradó részére pedig már előkészített megállapodások biztosították a szükséges fedezetet és így a kivitelezési folyamat finanszírozását. A mai napig is kellemetlen a Társaságunk részére, hogy a cégek részéről felajánlott TAO támogatás végül nem került felhasználásra a Velencei Uszodára, azt vissza kellett fizetni. A Magyar Vízilabda Szövetség a VELENCE PLUS Kft. sportfejlesztési programját, amely az uszoda megépítésére irányult, 2015. évtől kezdődően több határozattal jóváhagyta” – emlékezteti a velenceieket a társaság, amely erről sokszor beszámolt már a nyilvánosság előtt, sőt, az alapkőletétel idején is ismert tény volt. Vagyis az önkormányzat részéről nem igényelt volna pénzkiadást az uszoda építése. A kivitelezési munkálatok leállítása kockázatos és rendkívül káros lépésnek bizonyult a velencei önkormányzat részéről, ugyanis a már meglévő TAO forrásokból közel 900 millió forint értékben végeztek munkálatokat a területen.

A Velence Plus Kft. most is állítja: a kivitelezési munkálatokat több éves előkészítő munka előzte meg, s úgy vágtak bele, hogy a „szükséges anyagi források lehetővé tették volna az uszoda felépítését, önkormányzati pénz felhasználása nélkül.”

Gerhard azon állítása sem állja meg a helyét a közlemény szerint, hogy az önkormányzat átadta volna a területet a „befektetői körnek”. Merthogy az akkor is és most is az önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. És a kifejezés, hogy „befektetői kör” is igen érdekes, tekintve, hogy ebben a bizonyos körben, azaz a Velence Plus Kft-ben 40 százalékos tulajdonrésze van a városnak.

A Velence Plus Kft. közleményében rámutat: „valóban az önkormányzat ingatlanán építette volna fel az uszodát, de NEM önkormányzati pénzből. Az önkormányzat a saját telkén álló uszodában a Velence Plus Kft-ben lévő üzletrészéből eredően 40 %-os tulajdonnal rendelkezett volna. Mai értéken tehát az önkormányzatnak a telek tulajdonjogának megtartásával – hozzávetőleg 4 milliárd forint vagyonnövekménye lenne! Ettől a közvagyon növekménytől esett el az Önkormányzat az építkezés Gerhard polgármester úr általi leállításával.”

Az öt éve parlagon heverő betontengerről nem is beszélve, amelynek elbontása is több százmillió forintos költség lenne. Nem csoda, hogy nem nyúlt hozzá senki. A projektet felügyelő cég, a Velence Plus magáról állítja: „jelenleg is az egyetlen úszás- és vízilabda oktatással foglalkozó szervezet Velencén, amely ezt a tevékenységét az uszoda építés megkezdése előtt is, több évre visszamenőleg, aktívan végezte és a mai napig végzi, bár lényegesen mostohább körülmények között.” A tervezett uszoda pedig a ”sportesemények mellett természetesen kiválóan alkalmas lett volna a velencei, sőt az összes tókörnyéki gyermek úszásoktatásának befogadására is, mivel könnyen belátható, hogy egyetlen, erre egyébként alkalmas sportuszodában sem rendeznek az év minden napján, különösen nem hétköznapokon, iskolaidőben sportversenyeket” – írják a közleményben.

És egy eddig nyilvánosságra nem hozott törvényszéki ítéletet is megszellőztetett az uszodát építeni akaró társaság. Mint kiderült, „A Székesfehérvári Törvényszék 2023. évben meghozott jogerős ítélete megállapította, hogy a Velence Plus Kft-ét nem terheli jogi felelősség az építkezés meghiúsulása miatt, azt az önkormányzat idézte elő. Erről a 2023. október 26. napján meghozott bírósági ítéletről Gerhard polgármester úr a nyilvánosságot mind a mai napig nem tájékoztatta, annak ellenére, hogy arról az önkormányzatnak is természetesen tudomása van.” Ezzel azonban a Velence Plus nem elégedett meg, pert indított az önkormányzattal szemben: 6,4 milliárd forint összegű kár megtérítését követeli. Erről az önkormányzat is tud, hiszen a keresetlevelet megkapták, írja a Velence Plus. Ez azonban nem az a kategória, amivel eldicsekedett a városvezető a lakosságnak.