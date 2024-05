Eredetileg mezőgazdasági útként funkcionált, de az évek alatt megnövekedett forgalmat már nem tudta kiszolgálni, aszfaltja is megtöredezett, elhasználódott, így nagy szüksége volt az igényeket követő megújulásra, amely meg is történt. Egy évtizedes álom teljesülhet be, ami ráadásul két település lakóit is érinti.

Fotó: Önkormányzat

– Szélesebb és biztonságosabb lett az összekötő, amelyet már lassan egy hete tesztelnek is az autósok. A visszajelzések pozitívak, mindenki elégedett vele. Az ünnepélyes átadót a két település közösen szervezi június 8-án, 11.00 órakor, amelyen Varga Gábor országgyűlési képviselő is részt vesz a kivitelezőkkel együtt. Ünnepi műsort adnak a Kislángi Tamási Áron Általános Iskola tanulói, a Kislángi Sweet Dreams Tánc-Sport Egyesület táncosai, továbbá Szecsődi Rita népdalénekes, valamint a soponyai Zichy János Általános Iskola diákjai – számolt be a FEOL-nak Rumpler Tibor, Kisláng polgármestere.