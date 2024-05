A balinkai művelődési házban tartották azt a fórumot, ahol bejelentették a Mecsér településrészén most kezdődő kivitelezési munkálatok részleteit, illetve műszaki tartalmát.

– A 2014-2020-as fejlesztési időszakban nyertünk 100 millió forintot Balinka fenntartható közlekedési fejlesztésére, és ennek az összegnek akkoriban a 90 százalékát Balinka településrészén használtuk fel. Mivel két településrészből állunk, 2021-ben kezdődő tervezési ciklusban Mecsér településrészen fejlesztünk. Be is adtunk egy pályázatot, és nyertünk 267 millió forintot, a Dorschner utca felújítására – mondta el a tájékoztatón Wéninger László polgármester.

A felújítás egy teljes rekonstrukciót jelent, és 714 méter hosszan fog megvalósulni. Ennek egyik jelentős eleme, hogy zárt csapadékelvezető rendszert alakítanak ki, aminek a felső felülete járdaként funkcionál majd. Ez nagyon régi vágya már a lakosoknak, ugyanis a településen gyakorlatilag nincsen járda.

– Külön öröm, hogy a tervezői költségvetéshez képest lényegesen kedvezőbb kivitelezői ajánlatot kaptunk, így a bruttó 267 millióból körülbelül 70 millió megmarad. A terv az, hogy ebből az összegből, a felújítás előtt álló utcát szegélyező, több helyen hiányos betonkorlát helyére új, modern szalagkorlát kerüljön. Az mindenképpen elmondható, hogy Balinka eddigi történetében, az összeget tekintve, ez az egyik legnagyobb fejlesztés. Nyilván jelentőségében nem előzi meg a kilencvenes évek gáz- és szennyvízberuházásokat – mondta Wéninger László.

Mint megtudtuk, a Dorschner utca Mecsér településrész gyűjtőútja, és ebből ágaznak el a mellékutak. Emiatt fokozottabb türelmet igényel a lakosoktól a felújítása, ugyanis ez a település egyetlen bejárata és kijárata is egyben. Mivel máshol nem lehet se ki se bemenni, ezért ha éppen olyan munkák folynak, rövidebb időszakokban egyáltalán nem lehet majd közlekedni arra, egészen augusztusig. Az utca rendkívül keskeny, ezért a biztonság érdekében több helyen is térkövezett félreállóhelyeket alakítanak ki.

– Ez az egyik legkomplexebb útfejlesztés a vármegyében, ami most kezdődik a Dorschner utcában. Műszaki tartalmát tekintve is összetett, hiszen egyszerre része a felszíni vízelvezetés, közlekedési forgalombiztonság, közlekedési komfortnövelés, ugyanakkor gyalogosok számára is előnyös, hiszen a fedett árok nekik is biztonságos közlekedést biztosít, emellett a szegregációs hátrányokat is csökkenti, vagyis az elmaradottabb részeket is fejleszti. A legjobb helyen kezdődik most ez a munka, hiszen ez a településrész központi útja, és innentől kezdve már az elágazások felújítása a következő cél – fogalmazott Molnár Krisztián megyei elnök.

A projektnyitó fórumon jelen volt Törő Gábor országgyűlési képviselő, aki azt mondta:

– Ez egy fontos mozzanat a település életében és külön kiemelném azt a kiegyensúlyozott munkát, amit a település polgármestere végez, annak érdekében, hogy a két településrész párhuzamosan fejlődjön.