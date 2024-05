Székesfehérvár közgyűlésének döntése alapján az Alba Arénát üzemeltető Városfejlesztési Kft. – azon belül is a Városgondnokság Kft. – vállalta magára az új multifunkcionális csarnokban található étterem üzemeltetését – jelentette be május 13-án, sajtótájékoztató keretében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. Az új vállalás azonban nem teljesen ismeretlen a város előtt, ugyanis a Városgondnokság különböző catering szolgáltatásokat eddig is végzett már.

- A nagy nyilvánosság számára május 14-e keddtől az étterem menüztetéssel együtt megnyitja kapuit. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig, 11 és 15 óra között bárki jöhet ebédelni. Az Aréna tervezésének kezdetekor cél volt, hogy összekössük a Budai utat az Alba Ipari Zónával, illetve a környező ipari parkokkal; s közlekedési infrastruktúrával lássuk el. Majd közben rájöttünk, hogy ezzel az infrastruktúrával lehetőség nyílik a sok ezer embernek munkát adó ipari parkok kiszolgálására is. Az itt dolgozó emberek ezzel a lehetőséggel viszonylag közel tudnak ebédelni egy szép helyen, jó minőségű ételt fogyasztva. Mi ma néhány ételt kipróbáltunk a menüből, és szeretettel ajánljuk mindenkinek – fogalmazott a polgármester.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Tóth Mariann, a Városgondnokság rendezvény divíziójának vezetője rámutatott: a Városgondnokság catering szolgáltatása a Sóstói Stadionban, illetve egyéb családi napokon és számos céges partner rendezvényén már bizonyított.

- Az Alba Aréna menüztetője gyorsétteremként, azaz tálcás rendszerben kezdi meg működését. A munkaidő alatt, vagy üzleti tárgyalás esetén is harminc perc alatt meg lehet ebédelni az Alba Aréna éttermében: napi menüvel és többféle ételválasztékkal készülünk az érkezőknek, kártyával, készpénzzel is lehet fizetni, jövő héttől pedig már Szép-kártyával is. Fontos továbbá, hogy az étteremben az ételintoleranciával rendelkezők egy része is megtalálhatja majd azt a menüt és desszertet, amely a diétájába illik. A Városgondnokság szolgáltatási köre tehát új területtel bővült.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Bozai István városgondnok hozzátette: bízik abban, hogy a város étterme népszerű lesz, már csak azért is, mert a környék dolgozói és lakói is könnyen elérhetik és a parkolás is remek.

- Nem a szó hétköznapi értelmében beszélhetünk gyorsétteremről, hiszen itt klasszikus magyar ételekkel várjuk a vendégeket, de mindenképpen nagyon gyorsan, fél óra alatt elfogyasztható ebédet kínálunk a lakosságnak és az ipari zónában dolgozóknak is.

Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta: - Ahogy a Sóstó Stadionban a büfét, illetve az Alba Arénában az épület üzemeltetését, úgy az étterem működtetését is teljes egészében önkormányzati tulajdonban lévő cég végzi. Nem szerveztük ki, semmi „trükk” nincs benne tehát. Az önkormányzat létesítményét két, erre szakosodott - és egyébként más ingatlanok tekintetében már bizonyított - száz százalékos önkormányzati tulajdonú cég végzi, a közösségi cél érdekében. Azt gondolom, hogy ennek is fontos és jó üzenete van a mai világban.

