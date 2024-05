Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára rámutatott: nehéz időszak áll Magyarország, a magyar gazdaság, a magyar emberek és a turisztikai szektor mögött.

– Éppen ezért a turizmus vonatkozásában ugyanakkor jó hír, hogy minden nehézség ellenére 2024-ben a gazdaság és ezen belül a turizmus is új lendületet kezd venni. 2024. január-április hónapjai között 7,7 százalékkal több vendégéjszakát regisztráltak Magyarországon, mint a tavalyi év hasonló időszakában, és jelentős mértékben nőtt nem csak a külföldi, hanem a belföldi turisták száma is. Szintén jó hír, hogy a velencei-tavi tókörnyéki településeken is biztatóak az adatok: 2024 első négy hónapjában 26 ezer vendég érkezett, ami 16 százalékos emelkedést jelent a 2023-as év azonos időszakához képest, és a vendégéjszakák száma is közel 10 százalékkal nőtt. Azt gondolom, hogy ezek nagyon jó előjelek az idei turisztikai szezon előtt. A számok mutatják, hogy a magyar gazdaság e területe erősödik. A magyar családok, emberek is többet utaznak, fogyasztanak és egyre jobban ismerik meg és lakják be, utazzák be a saját hazájukat. Ez természetesen jó hír a turizmusból élők számára is – fogalmazott a miniszterhelyettes, rámutatva: Magyarországon körülbelül 100 ezer kis- és középvállalkozás, körülbelül 400 ezer család az, aki turizmushoz vagy valamilyen turizmushoz kapcsolódó szektorban dolgozik, illetve ebből szerzi a bevételi jövedelmét. – Nagyon fontos stratégiai területe tehát ez a magyar kormányzatnak – szögezte le a Velencei-tavi Turisztikai Évadnyitó rendezvényén a miniszterhelyettes.