Már május utolsó napjának reggelén megkezdték a kitelepülést az árusok a fehérvárcsurgói kastélypark salakos útjai mellé, illetve a hatalmas fák alá. Számtalan növényt, virágot, kerámiát, kerti gépet, ékszert, mézet, fonott kosarat és udvari bútort mutatnak be a termesztők, készítők, illetve forgalmazók, méghozzá három napon át, vagyis egész hétvégén.

A 20. alkalommal megrendezett Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok megnyitója pár perccel dél előtt kezdődött, ám a rossz idő miatt az ünnepélyes ceremóniára mindenkit behívott a kastélyba a két házigazda, Károlyi Angelica és Károlyi György.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

– A huszadik alkalom számunkra egy fontos forduló, mert ki gondolta volna, amikor az elsőt megszerveztük, hogy ennyi érdeklődő, kiállító, látogató lesz. Ennek az eseménynek nemzetközi jelentőséget is kívánunk adni, ezért is hívjuk európainak, de mégsem csak európai, hiszen sok távolabbról érkező vendéget is köszönthetünk itt. Minden évben azt a két országot hívjuk meg díszvendégnek, melyek az adott évben az Európai Unió elnökségét látják el. Így került sor arra, hogy ideérkezett hozzánk a Belga Királyság nagykövete – mondta Károlyi György, aki hozzátette:

– Egy műemlékegyüttes nemcsak az épületeiből áll, hanem a környezete is fontos, ezért nem szabad azt elhanyagolni. Ez az egész esemény is ebben a szellemben zajlik, vagyis hogy megmutassuk a kertet és mindazt, amit egy kertben meg lehet termelni. Fontosnak tarom megemlíteni, hogy legnagyobb örömünkre tavaly besorolást nyertünk az Európa Tanács által vezetett Történeti Kertek Európai Útjába, a fertődi és a gödöllői kastélykerttel együtt, és ez nagy megtiszteltetés és előrelépés számunkra – mondta megnyitó beszédében Károlyi György.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A házigazdát követően Jeroen Vergeylen, a Belga Királyság nagykövete beszélt a megjelenteknek.

– Nagyon örülök, hogy elhozhattam ide egy belga meglepetést, az esős időjárást. Nálunk nagyon sokszor esik az eső, de nem is baj, hiszen nagyon fontos a növények, a virágok fejlődéséhez és ezzel együtt a kertek fejlődéséhez is, márpedig nálunk is számtalan szép történeti kert van. Mint azt bizonyára mindenki sejti, Magyarország és Belgium most számtalan ügyben dolgozik közösen és nagy hangsúlyt fektetünk ezen ügyek között is a környezetvédelemre – mondta a belga nagykövet.