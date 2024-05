Az idei esztendőben is színes programokkal várták a szervezők a diákokat a Polgárdi Általános Iskolában. Nyikos László polgármester köszöntője után a gyerekek több helyszínen is csapatokban gyülekeztek. A rendőrség, a polgárőrség és a közterületfelügyelet jóvoltából technikai bemutatóra is sor került és közlekedésbiztonsági, kerékpáros ügyességi versenyen is részt vehettek a gyerekek. Míg a rekortános sportpályán a sporté volt a főszerep, az iskola alagsorában kutyás tájékoztatót láthatott és hallhatott minden érdeklődő – természetesen ehhez az eseményhez szemléltetésként néhány kutyus is csatlakozott. Adta hírül a Polgárdi Hírek az információt.

A rendőrségi eszközöknek nagy sikere volt

Fotó: Polgárdi Hírek

Az egészséges életmódra, a környezetünk védelemére való nevelés és felhívás is célja a rendezvényt szervező „Örökös Ökoiskolának”. A betonos pálya szélén álló szűrőautókban szűrővizsgálatokat is tartottak, ami inkább a felnőtteket, a szülőket célozta meg. Az Iskolába az erdő program keretében pedig Vódli Dávid erdőmérnök is ellátogatott az alsó tagozatosokhoz, hogy a természet megismerésének fontosságáról tájékoztassa a kisebbeket.