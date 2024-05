Semmihez sem hasonlítható hangulata van a Parázs Varázsnak. Ugyan én – személy szerint – sokkal jobban szerettem az Alsó-Duna partot, de hát ízlések és pofonok különbözőek. Valahogy ott szellősen, kényelmesen, tágasan fértek el a részvevők, nem voltak az asztalok rátolva egymásra. De hát, ha ez van, akkor ezt kell szeretni. Van előnye is, hiszen sokkal könnyebben lehet le- és feljutni, s ez sem elhanyagolható. Újdonságként fogadtam, hogy a vurstli kellékek mellé a könyvtár is kitelepült, s pár száz forintért már lehetett könyvet vásárolni. A mentők is már délelőttől készen álltak, mivel itt parázsolás lesz, gondoltak az égési sérülések enyhítésére is.

Fotó: Laczkó Izabella

A többi már-már rendeltetésszerűen történt. A sülő grillhúsok illata, a vidám beszélgetések, a nagy egymásra találások azért változatlanok. Volt itt vaddisznó tépett hús, tárcsán sült rétes, kolbászok, csirkék, zöldségek.

Jól ismert arcok, a Béláim asztaltársaság ismét együtt, de a Koczka és Pusi Autószerviz munkahelyi-baráti társaság az idén dress code-ot módosított, a tavalyi pink után az idén a fehér póló és a kékfestő szoknya lett az egyenviselete a közel negyven fős baráti-munkahelyi közösség hölgy tagjainak.

Fotó: Laczkó Izabella

A létszám folyamatosan változott, folyamatosan csapódtak hozzájuk további barátok és ismerősök.

Fotó: Laczkó Izabella

Míg a barátok, kollégák társaságai asztaltársaságai között jártam, felfigyelek a Rabbit Hole pólót viselő csapatra. Elmondják, hogy egy sportközösség, s úgy érezték, hogy ezt meg is mutatják másoknak is. Pattogott a parázs, ment a vurstli, és jött Charlie is, hozta a szokott színvonalat, Krúbira és Dévényi Tibi bácsira a fiatalabbak voltak kíváncsiak. Aztán jött a vihar...

Ezen a szombaton minden vidám, békés, már-már szeretettel teli volt. A legfőbb attrakció ugyanis soha nem a színpadon van, hanem mindig az asztaloknál, ahol vendégek lehetünk és vendégül láthatunk. Elsimulnak a politikai ellentétek, nem érdekli az embereket a közelgő választás, a bosszantó főnök vagy az idegeinken táncoló gyerek se tud ilyenkor kiakasztani bennünket. Enni, inni, mulatni akarunk legalább egy napra. S ahogy a képeken látszik, ez az idén is sikerült.

(Forrás: DUOL – Megint buliztunk egy nagyot a Parázs Varázson, Fekete Györgyi)