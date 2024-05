Az előző évek sikerén felbuzdulva az önkormányzat újabb közösségi virágosítást szervezett szombaton Polgárdiban, tudatta a település önkormányzata és a Polgárdi Híek. Ahogyan arról korábban a Feol oldalain is beszámoltunk, sokan készültek és már előre is lehetett regisztrálni a városszépítő, virágos eseményre. A virágültetésben tevékenyen résztvevő lakók otthonaik díszítésére a Szeretem Polgárdit Egyesület jóvoltából 10 egynyári virágpalántát vihettek haza. De volt más hozzájárulás is: Kiss Márta, a Tátika virágbolt tulajdonosa 15 ezer forintos virágutalványt ajánlott fel a „leglelkesebb önkéntes” számára, melyet az eseményt követő munkanapon sorsoltak ki a résztvevők közül. Új virágágyások kerültek az Ady Endre utca – Balatoni út, a Kossuth utca – Balatoni út és a József Attila utca – Vasút utca kereszteződésébe, a Deák Ferenc utcában a papírbolt elé, az Esze Tamás utcában a Vertikál játszótér mellé. Farádi Károly, a polgármesteri hivatal munkatársának tájékoztatása szerint összesen (a pótlásokkal együtt) 1168 virágot ültettek el a polgárdi önkéntesek, köztük a Szeretem Polgárdit Egyesület, a Polgárdi Nyugdíjasklub tagjai, a Széchenyi István Általános Iskola és a polgármesteri hivatal dolgozói.

Kicsik és nagyok együtt szépítették a várost.

Fotó: Polgárdi Város Önkormányzata

Nyikos László a település polgármestere kihangsúlyozta, különösen jó volt látni, hogy családok mozdultak meg közösen az alkalomra. A fiatalabb korosztály, a gyerekek, példát láthattak maguk előtt a közös munka szépségére, eredményességére és értékére vonatkozóan, illetve egy igazán szívet és lelket melengető közösségi alkalom részesei is lehettek.

A polgármester is kivette a részét a közös munkából.

Fotó: Polgárdi Város Önkormányzata

A magyar nyelv változatos szépségét és a virág-kompozíciók tervezőinek jó ízlését dicsérik az elültetett fajták. Az ágyásokba került ugyanis fűzéres díszcsorba, nagyfészkű menyecskeszem, pompás varjúháj, sárga cickafark, hegyi margitvirág, ligeti zsálya, bíbor kasvirág, törpe őszirózsa, illatos bazsarózsa, bíborvörös délvirág, porcsinrózsa, levendula, hamvas cipruska, macskafarkú veronika, törpe pálmaliliom és piros sarkantyúka.