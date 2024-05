Kivételesen csütörtökön tartja soron következő összejövetelét a tordasi kertklub. Május 30-án 19 órakor a főbb témák a tökfélék, uborka, dinnyék ültetése és termesztése, a nyári meleg és napégés elleni védekezés, az öntözésmódok, az alma és a körte ritkítása lesz. Ezen felül látogatást is tehetnek egy szomszédos kertben, hogy az elmélet mellett tapasztalatot is szerezzenek a résztvevők és lehetőség nyílik magok, palánták, termények csereberéjére is.