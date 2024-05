Ezt követte a finom ebéd, melyből mindenki kérhetett: tartalmas csülkös bablevest fogyaszthattak a majálison résztvevők.

A délutáni programok nyitányán a Sirtaki Görög Néptánccsoport lépett színpadra, természetesen a hagyományos Zorba-tánc sem maradt el a repertoárból (sokan a nézők közül ehhez csatlakoztak is).

Egy kis autópályás sorban állás után megérkezett Baby Gabi, az egykori Baby Sistersből kivált énekes, akinek közismert nótáit végig fújta az első sorok közönsége. A nagyérdemű alig, hogy elbúcsúztatta az egyik sztárfellépőt, jött is a másik: Veréb Tamás is inkább a népszerű popslágerekből mutatott be egy saját szerkesztésű válogatást.

A székesfehérvári Polinéz Táncstúdió táncosai nem először libbentették meg fűszoknyáikat a polgárdi színpadon: a nyári fesztivál után most a majálison repítették el a népeket a nyugalom és a békesség távoli szigetvilágába.

A lágy hangzást szirénaszó váltotta fel: hangos tülkölés vezette be a polgárdi tűzoltók mutatványát, amire a nézők a kis focipálya felé vették az irányt. A látványos, tüzes-füstös bemutató után ismét a sátor színpadán folytatódott a zenés program: a Polgárdi Seuso Tehetségkutató szériáiban sikeresen szereplő versenyzőkből verbuválódott Seuso Five énekegyüttes adott koncertet. A majális programjait végül a Németh József által vezetett és Polgárdiban 1978-ban alakult Let’s Go együttes táncdalestje zárta.

Szerző: Zelenák Tibor Tamás