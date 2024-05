Ahogy azt a minap megírtuk, a Lövölde úti McDonald’s étterem sorompóval zárta le az épülete előtti parkolója felét. A feol.hu megkereste az üzemeltetőt, aki hangsúlyozta: az étteremhez tartozó parkoló magánterület – ahogy ezt mi is jeleztük cikkünkben. Majd hozzátette: „Itt, mindenkor szeretnénk az étterem vendégei számára biztosítani a zavartalan parkolás lehetőségét. A sorompó elhelyezése is ennek érdekében történt. A rendszer kialakítása jelenleg még folyamatban van, és ehhez többek között a forgalmat, valamint a parkoló foglaltságát is figyelembe fogjuk venni.” Majd pedig elárulta: más székesfehérvári étteremnél egyelőre nem tervezik hasonló sorompó kihelyezését.